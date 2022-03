¡Chica mala! Isa Castro deja en incógnita con quién pasará una cita atractiva

México.- Isa Castro disfruta este domingo 13 de marzo y tal parece que cerrará la tarde de forma agradable al pronunciar en Instagram que saldría a la calle para una cita sexi. La influencer tuvo varias horas para darse un retoque y volver a pintarse el cabello antes de salir como una dama encantadora rumbo a su destino. Por lo pronto se desconoce hacia dónde irá la ex participante del programa de telerrealidad 'Acapulco Shore' como la persona qué encontrará en un cierto punto para una tarde-noche de lujo.

En su última filmación de su perfil personal se encuentra muy linda. Porta un vestido corto con tirantes que hizo dupla con el tono de su cabello, las miradas de la gente atribuyó a que la mexicana obtuviera en su 'chat' privado todo tipo de comentarios que se relacionan con el amor, pues todos quisieran ocupar el lugar del artista musical y youtuber Rey Grupo, quien conquistó su corazón y hace feliz a la bella señorita. Aunque redactó la pregunta (¿adivinen a quién voy a ver?) todos ya saben a quién se encontrará.

Por lo pronto Isa Castro se dirige hacia su punto de encuentro, pues desde hace una hora se manifestó en sus redes sociales para dar a presentar que en este día caluroso en la Ciudad de México vivirá un cierre a plenitud. La manera en como deslumbró en su video la hizo ver como una chica mala, sobre todo porque usar ese tipo de lentes oscuros la transformaron en una dama empoderada que se adueña de las calles en cuatro ruedas, pues es una experta para conducir autos del año y así lo ha hecho ver en su contenido.

Isa Castro toda una chica mala

Captura de pantallla

Esta vez la influencer no tendrá ningún impedimento para gozar de un final de semana a lado de su pareja ideal. Desde que halló el amor su felicidad tiene un significado distinto, no existe momento alguno que no vea una curva en sus labios o exprese aquella actitud positiva que enamora a un puñado de caballeros que están atentos en sus redes para dar la señalar que Isa está en línea, con la finalidad de ponderar su hermosura al cargar un nuevo material, digno y exclusivo.

Isa Castro se enamora de la vida y cada ocasión es distinta. Desde hace tres meses y medio que empezó el año en curso ha logrado interpretar la mejor versión de sí misma. Cuando en diciembre se despidió del reality show 'Acapulco Shore' sus cuentas sociales incrementaron el valor de sus followers. A la fecha, en Instagram, es dueña de 497 mil seguidores y todos ensalzan su preciosidad física e interna con tal de recordarle el valor significativo que su identidad define en este universo.

