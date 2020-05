'Chicharito' Hernández criticó la gestión de David Moyes en el United

Estados Unidos.- El actual jugador del LA Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, recordó su pasado vistiendo la camisa del Manchester United, y no dejó pasar la oportunidad de hablar de David Moyes, antiguo entrenador de los 'red devils' que sucedio a Sir Alex Ferguson en el banquillo rojo.

Hernández comentó que fue un error llevar a Moyes para cubrir el gran hueco había dejado Ferguson en aquel año 2013 cuando se retiro de la direcció técnica, además añade que esa decisión fue algo que afectó a todo el plan al están tan acostumbrados al estilo de 'Sir Alex'.

Para ser honesto, siempre voy a ser rojo. Nunca tuvimos nada personal, Moyes y yo, pero fue un error que se lo llevaran. Fue un error. Fue el primer error, pero todavía los persigue ahora. No por él, no era un mal gerente, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo del jefe, de Sir Alex, tan rápido. Es imposible", mencionó 'Chicha' en una plática con su excompañero Rio Ferdinand durante el programa 'Locker Room'.

El mexicano también explicó que con la llegada de Moyes al Manchester, algunos jóvenes talentos (incluido él) fueron perdiendo protagonismo en el equipo, y poco a poco fueron relegadas a la tribuna y pronto a ser cedidos o vendidos a otros equipos sin poder retomar su nivel.

Eso cambió las carreras que podrían haber sido mejores. Rafael, yo, Danny Welbeck y muchos jugadores que necesitaban irse a jugar. Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero no entiendo cómo es posible, cuál es la palabra, no humilde, sino ser al menos la mitad de lo que estás teniendo", dijo el delantero de la MLS.