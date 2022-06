'Chicharito' Hernández y LA Galaxy quedaron eliminados ante equipo de segunda división

Este año la US Open Cup volvió a celebrarse, después de que en los últimos dos años se suspendió por la pandemia del Covid 19, y la primera sorpresa ya se dio en los cuartos de final. El LA Galaxy perdió ante el Sacramento Republic, un equipo de Segunda División, y quedó eliminado de la competencia.

El equipo angelino abrió el telón en los cuartos de final del torneo copero, en el Dignity Health Sports Park, pero sufrió una inesperada derrota 2-1. Los mexicanos Javier 'Chicharito' Hernández, Julián Araujo y Efraín Álvarez tuvieron minutos, pero poco pudieron hacer para evitar la derrota.

El Sacramento Republic se fue adelante en el marcador apenas a los 4 minutos, por medio de Rodrigo López Álvarez, pero al minuto 18 un autogol de Conor Donovan emparejó los cartones. Greg Vanney realizó modificaciones para buscar la victoria, pero Luís Felipe le dio el triunfo a los suyos a 20 minutos del final.

En cuanto a los mexicanos, Efraín Álvarez fue titular y jugó el encuentro completo, mientras que Araujo y Hernández empezaron en la banca e ingresaron al minuto 59. Sin embargo, poco pudieron hacer para revertir el resultado y ahora el Sacramento Republic espera rival en semifinales.

Nueva York Red Bull vs. Nueva York City FC, Sporting Kansas City vs. Union Omaha y Orlando City vs. Nashville FC, de los cuales saldrán los 3 semifinalistas restantes. Las llaves se determinarán por zona geográfica y el sorteo para definir la localía se realizará este jueves 23 de junio.

En cuanto a 'Chicharito', se despidió del torneo con un gol en 118 minutos repartidos en 3 juegos, en los cuales solo fue titular ante LAFC en octavos de final, partido en el que marcó su tanto. En la MLS, en 15 encuentros el atacante ha marcado en 6 ocasiones, aunque solo una en los últimos 9 juegos.