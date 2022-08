Chicharito dejaría al LA Galaxy para darle su lugar a Luis Suárez

Estados Unidos.- En las últimas horas el nombre de Javier "Chicharito" Hernández se ha vuelto a hacer tendencia en los Estados Unidos pero no por un escándalo, sino que ahora se habla del futuro del jugador pues todo indica que para la temporada 2023 ya el atacante no será parte del LA Galaxy. Medios estadounidense aseguran que el equipo de California, no tiene intenciones de renovar al mexicano lo que haría que se tenga que marchar al final de temporada.

Estos rumores se comenzaron a crear luego de que medios locales aseguraran que para la siguiente temporada Luis Suárez estaría llegando al LA Galaxy por lo que los recursos irían totalmente para el uruguayo por encima de Javier Hernández, pasándola la estafeta de jugador franquicia lo que indica que no podrían tener a dos elementos de esa categoría en una misma plantilla lo que dejaría al mexicano con todas las de perder.

Chicharito tiene contrato vigente con el equipo hasta esta temporada, se sabe que una vez culmine la campaña 2022 de la MLS, quedará libre dejando una baraja amplia de posibilidades para él y su carrera futbolística. Por ahora el mexicano sigue con los pies en el Galaxy a la espera de la fase final de la MLS en donde con su equipo espera poder meterse a instancias importantes y hacer cosas grandes como ganar el título, algo que no sucede desde hace mucho tiempo.

En lo que respecta a la posibilidad de la llegada de Luis Suárez, aún se mantienen en análisis, dado que el charrúa apenas llegó a su país luego de más de 15 años desde su debut. Se sabe que está dispuesto a jugar con ellos por algún tiempo que eso era hasta que culminara el año para así buscar nuevos horizontes. Su plan podría estar emigrar a Estados Unidos y ahí aprovechar el sueldo y la calidad de vida que da una ciudad como Los Ángeles.

Con la posible salida de Chicharito en México sonríen ya que puede existir la posibilidad de tener de nuevo al gran atacante mexicano, especialmente en Chivas quienes lo han buscado desde hace mucho tiempo y que ahora podría darles esa sorpresa de volver siempre y cuando las cosas se den como se han planteado.