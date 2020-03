Chicharito envia un mensaje de agradecimiento al personal médico que lucha contra el Covid-19

Los Ángeles.- Cada vez son los deportistas que se suman a agradecer que a los cuerpos médicos que están entregando su vida para salvar muchas más durante la pandemia de coronavirus.

En este caso puntual le ha tocado a Javier 'Chicharito' Hernández' quien en su cuenta de Instagram con un mensaje corto pero conciso le agradece a todo el personal médico que entrega cada una de sus fuerzas por controlar al Covid-19.

"Hola gente espero que están muy bien, bueno mientras todos nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte en contra del coronavirus o el famoso Covid-19, aplanando esa curva estando en aislamiento o cuarentena. Quería mandarles este video para agradecerles a toda esa gente.

A todos esos doctores, a todos esos enfermeros a toda esa gente que está involucrada en el departamento médico que está ayudándonos para que todo esto se pueda regresar a la normalidad y poder controlar todo eso y bueno también a la gente que está tratando de encontrar una vacuna o una cura, de verdad que muchísimas gracias de todo corazón.

Y bueno nosotros seguiremos haciendo lo nuestro desde nuestra trinchara, muchas gracias"

Javier se encuentra en Los Ángeles, no decidió viajar a México para estar con su familia, prefirió quedarse a salvo con su esposa y su pequeño hijo Noa. Chicharito en su regreso a la actividad en el futbol no ha sido la esperada, pues en dos partidos con el Galaxy, solo los que el coronavirus permitió antes de que se suspendiera la liga, el mexicano no pudo marcar goles ni generar ocasiones de peligro.

Esto ha causado el enojo de los aficionados que ya le comienzan a perder la fe al mexicano. Por su parte la MLS no tiene una fecha exacta como muchas otras ligas en el mundo para poder regresar a su actividad habitual.