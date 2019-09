Chicharito: llegar al Sevilla se siente como el Real Madrid o al United

Javier Hernández ve su fichaje por el Sevilla a la altura de ir al Real Madrid o al Manchester United.

El "Chicharito" ya probó lo que es jugar con esos poderosos clubes. Hoy admite que está nervioso, aunque ilusionado con el reto de regresar a LaLiga.

Si me hubieran dicho de irme del West Ham al Sevilla, no por hacerlo menos, pero para mí irme al Sevilla es como irme al Manchester o al Real Madrid.

"Es un equipo Triple A, es estar al nivel de los mejores equipos de Europa, para mí la liga más competitiva es la de Inglaterra, pero la liga que más disfruto y mi favorita es la española porque en el Madrid me quedé con ganas de más", dijo Hernández a TUDN.



Ya el técnico Julen Lopetegui y el directivo Monchi habían destacado la ambición del mexicano, quien se redujo el sueldo con tal de salir del West Ham y jugar para el cuadro andaluz.



"Fue un precio a pagar, pero cuando hablas del Sevilla no tienes idea de cuántas ganas tenía de jugar en ese club. Jugué una vez en el Sánchez Pizjuán, luego Miguel Layún me contaba, Gerardo Torrado y sé lo que significa el Sevilla y créeme que estoy de verdad con un agradecimiento, una ilusión y un gran compromiso de dar todo lo que pueda de mí.

"Claro que me da nervio, susto, no tienes garantías, pero me gana más el tema futbolístico, empujarme para saber hasta dónde voy a llegar, ese tipo de retos"