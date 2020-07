Chicharito pidió no ser comparado con Carlos Vela por decidir jugar el torneo de la MLS

Los Ángeles.- La decisión de Javier Hernánnez y Carlos Vela han dividido a los usurarios en redes sociales quienes algunos aplauden a uno y cuestión a otro por su forma de pensar. Por eso el mismo Chicharito habló para pedir que no se compararán las situaciones ya que cree que cualquiera de las dos fueron correctas para su familia.

Carlos Vela en la semana anunció que no asistiría al torneo especial de la MLS por preferir quedarse con su esposa quien se encuentra embarazada y solo les deseó lo mejor a sus compañeros. Por su parte Hernández quien su pareja también espera un bebé optó por hacer el viaje a Orlando lo que ha divido las opiniones.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"No quiero que a mí se me vea como alguien que tomó una buena decisión y que Carlos (Vela) no. Al revés, ambas decisiones son positivas y respetables, ni mejor que la otra. Carlos ya querrá o no decir por qué tomó esa decisión. Seguramente él tomó la mejor para su familia", dijo el delantero del Galaxy.

Además el mexicano reveló que su decisión de si asistir fue totalmente pensada y valorada con su familia, especialmente con Sarah quien le dio la confianza para que pudiera salir de casa ante la pandemia que en Estados Unidos tiene paralizado en ciertas regiones.

"No fue fácil. No que fuera mucho pensar o cuestionar, lo platiqué con Sarah y con la gente en mi alrededor. Son cuatro o cinco semanas, máximo, las que voy a estar fuera. Sí, será muy complicado, pero no hay decisión buena o mala. Estoy feliz con el presente", finalizó.

Hernández vive apenas su primera temporada en la MLS, su oportunidad de debutar se dio en el mes de febrero y solo pudo disputar dos partidos antes de que el torneo fuera detenido por la pandemia, desde entonces hasta el mes de mayo volvieron a los entrenamientos por grupos. Ahora este miércoles pasado inició el torneo en Orlando, donde el LA Galaxy si participará al igual que Chicharito.

Te puede interesar

Conoce a Naiela Vidrio la guapa jugadora de León estrella en redes

Club América: Salvador Cabañas confirma que ha comenzado a perder la visión en un ojo