Chicharito rechaza volver a jugar en las Chivas

México.- El futbolista mexicano rechazó hoy la propuesta de regresar al futbol que lo vio nacer. En México en la ahora Liga MX y con el equipo de las Chivas de Guadalajara.

El rechazo fue a través de su cuenta de Twitter y fue en respuesta a la invitación que el periodista David Faitelson le hizo.

"Si “Chicharito” dice que ya esta en el futbol “por amor al juego”, lo invito a regresar a las Chivas Rayadas del Guadalajara…", dice el tut del comunicador.

Como respuesta al mensaje anterior, Javier Hernández dijo: Gracias por la invitación David! Siempre amaré a @Chivas solo que no está en mis planes regresar al fútbol mexicano en estos momentos. Y no tiene nada que ver con falta de amor o falta de pasión por el fútbol o por Chivas. Simple y sencillamente es una decisión que tomé! Abrazo!!".

Lo anterior se debe a las recién declaraciones en las que reconoció que su carrera se dictará sólo por su amor al futbol.

“Ya no estoy sólo por el dinero, no por buscar el dinero por ganar más. Quiero transmitirle al equipo que me quiera la pasión por el futbol. Desconecté que vale más el 'Chicharito' que Javier Hernández”.