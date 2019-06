Chicharito se lanza como youtuber y habla sobre su futuro

Javier “Chicharito” Hernández anunció un nuevo proyecto personal junto con otros amigos denominado “Naked Humans”. A través de un canal, que lleva el mismo nombre en YouTube, el delantero mexicano compartirá algunos momentos de su vida privada.

Este lunes fue compartido el primer episodio del nuevo proyecto del futbolista de 31 años de edad junto a su esposa Sarah Kohan, su hijo recién nacido Noah y sus amigos Diego Dreyfus y Nico.

En su día de lanzamiento tuvo una gran aceptación, en tan sólo dos horas de haber sido publicado, el video piloto “We really did this” (“Realmente hicimos esto”) ya contaba con más de seis mil reproducciones en YouTube, mientras que el canal ya tiene más de 4 mil suscriptores.

En su primer capítulo lanzó una bomba: su deseo público de abandonar el West Ham para la temporada 2019-20, aunque también recordó que le resta un año de contrato.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

En una parte del video en la que dice que ahora tendrá dos representantes, Chicharito sostuvo: “Creo que West Ham y yo acordamos que lo mejor para mí es que salga (del club). Mi agente me está buscando otro equipo”. No sin antes decir: “si no lo hay culminaré mi año de contrato sin problemas”.

En la campaña que acaba de terminar, Chicharito anotó ocho goles entre Premier League y la Copa de la Liga. Entre lesiones y baja de juego, nunca se pudo consolidar como titular en el esquema del técnico Manuel Pellegrini.

Cabe señalar que desde hace algunas semanas, cuando inició el periodo de transferencias al delantero mexicano se le ha vinculado con diferentes clubes, tanto en España como en otras ligas de Europa, incluso hasta con la MLS.

Sin embargo en las últimas horas se ha especulado sobre el interés del Fenerbahce de Turquía y el Galatasaray por el Chicharito.