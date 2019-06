Chicharito se molesta tras ser comparado con Memo Ochoa

Javier “Chicharito” Hernández se encuentra en los reflectores desde hace algunas semanas por la negativa de representar a la Selección Mexicana en la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf a nivel de selecciones.

El delantero mexicano mostró su molestia al responder a las comparaciones que surgieron después de que Guillermo Ochoa asegurara que únicamente ha visto dos días a su hija recién nacida, lo cual inmediatamente se relacionó con la negativa del delantero del West Ham a participar en la Copa Oro.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

En una entrevista para la página oficial de la Concacaf, Ochoa había mencionado que acababa de ser padre por tercera vez, sin que lo pudiera disfrutar como quisiera.

Mi hija ya tiene un mes de nacida y solo pude verla por dos días. Esos son los sacrificios que nadie ve, pero al final, cuando levantas el trofeo, hace que todo eso valga la pena”, comentó.

Después de que se le cuestionara en un mensaje de Twitter con las declaraciones del portero de la Selección Mexicana, el delantero del West Ham, quien debutó como padre hace poco más de una semana, no tardó en responder para asegurar de que cada quien es libre de tomar las decisiones que le parezca.

Chicharito Hernández en un partido amistoso con la Selección Mexicana/Jam Media

“¿Ojo a que? Él (Ochoa) hace de su vida lo que quiere, como yo de la mía, no por eso es mejor persona/futbolista que nadie, ni por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie. Abrazo”, escribió Hernández en sus redes sociales.

Ojo a que? El hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. Ni por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie. Abrazo. https://t.co/6HscaKBHri — Chicharito Hernandez (@CH14_) 24 de junio de 2019

“¿Y en el hipotético caso que no se gane la Copa Oro (tengo mucha confianza y certeza que nuestro país la ganará) no valen la pena entonces los sacrificios? No hay un libro de cómo vivir. Cada quien muy dentro de sí mismo tiene su guía de vida y ninguna es mejor o peor que otra", agregó en una segunda respuesta.