China presenta nuevos brotes de Covid-19 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 corren peligro

China.- Este fin de semana autoridades chinas suspendieron el maratón de Wuhan luego de que se presentaran nuevos reportes de casos de Covid-19, siendo esa la ciudad en la que todo comenzó hace poco más de un año y medio, ahora las autoridades quieren evitar un nuevo problema pero esta situación se ha presentado justo a 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

De acuerdo a los reportes por el Gobierno, se han encontrando nuevos 26 casos de Covid-19 de forma local en Wuhan, lo que eleva la preocupación por la seguridad de los habitantes de la ciudad como del país en caso de que se vuelve más grande. Por ahora las mimas autoridades han comenzado con el trabajo para evitar que el virus se propague.

La primera medida que se tomó fue la suspensión del maratón de Wuhan, esto con la finalidad de que no se esparza el virus por otros puntos de la ciudad, de esa manera planean contener quien entra y quien salga para no vivir lo mismo de hace unos meses. De acuerdo con la AFP el evento deportivo estaba preparado para al menos 26 mil personas y no había llevado a cabo desde el 2019.

Por ahora no hay fecha para el regreso del maratón por lo que el dinero que los atletas que pagaron para su inscripción será reembolsado para que en otro momento puedan volver a unirse en el maratón. Desde el 2019 que no se tiene muchos eventos deportivos en la ciudad, futbol, beisbol y muchas otras actividades en China tuvieron que detenerse.

Ahora otra de las preocupaciones para las autoridades de China son los Juegos Olímpicos de Invierno, mismos que se llevarán a cabo en Beijing en el 2022 y aunque están a 100 días corren el peligro de ser suspendidos o al menos que se juegue son aficionados en las gradas. Por el momento solo hay alertas y trabajos para evitar que eso suceda, no hay alguna indicación que diga que puedan cancelarse por ahora.

Tokio 2020 vivió la misma situación hace unos meses, por temas de la pandemia en Japón las competencias tuvieron que ser privadas de los aficionados, así disminuyeron la posibilidad de generar brotes en las sedes del evento, si bien si hubo algunos casos no fueron tan determinantes y esperan que para Beijing 2022 tampoco lo sean y se pueda llevar a cabo.