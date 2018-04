Chino Rivera va con todo ante el Títere

Culiacán, Sinaloa.- El excampeón nacional Cosme “Chino” Rivera se declaró prácticamente listo para enfrentar a Miguel “Títere” Vázquez el próximo viernes 13 de abril, en pelea estelar de la función “Honor y Gloria”, con sede en el parque Revolución.

El Chino tiene un amplio recorrido en el boxeo profesional, donde los cinturones que posee han sido muchos en diferentes categorías y organizaciones, ahora buscar ganarse la oportunidad de uno más, pero en esta ocasión tendrá al frente a un excampeón mundial.

MOTIVADO

“Ya estoy casi listo, ya estamos cerrando la preparación, esta es la parte fuerte de mi entrenamiento, y estoy seguro que vamos a dar una gran pelea”, comentó el nacido en Huatabampo, Sonora, pero culiacanense por adopción.

Del ganador de este combate, saldrá el retador para un título internacional.

Frente a él, tendrá a un rival como no lo ha tenido en años, un boxeador de buena estirpe y que ya ha saboreado las glorias de ser campeón mundial, lo que significará todo un reto para Rivera.

“Estoy consciente que no será un rival fácil, no por nada fue campeón del mundo, ahorita ya estoy tirando guante en el gimnasio de Rodolfo Chávez con Adrián Granados, quien es un gran peleador y considero que con ello me fortalezco para salir a dar lo mejor de mí”, sentenció el Chino.

La pelea está pactada a 10 rounds en la división de los superligeros. Siendo el combate estelar de la velada boxística, el 13 de abril, iniciando a las 20:00 horas.

La cartelara la respaldan peleadores de la talla del Choby Acosta, José "Kid" Olmeda, Victoriano Núñez, Jaime "Jimmy" Barajas, entre otros.

En el intermedio del evento se rendirá un merecido homenaje al veterano entrenador Andrés García, padre del excampeón nacional Francisco "Panchito" García.