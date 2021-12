¡Chiquita pero picosa! La advertencia que Marzhe Ponce de León le hace a sus fans

México.- Dicen que los mejores perfumes vienen en presentaciones pequeñas pues de los mejor solo en pocas cantidades y eso aplica muy bien para la bella Marzhe Ponce de León quien dejó claro que aunque no es muy alta tiene lo suyo y eso queda comprobado diariamente con sus imperdibles publicaciones en todas las plataformas en las que tiene presencia.

Ahora Marzhe Ponce de León utilizó su Twitter para compartir una foto probándose un atuendo que hizo volar la imaginación a más de uno en los comentarios, sacaron sus mejores frases y piropos para la modelo mexicana. En la foto puede verse a Marzhe portando un atuendo negro que realzó de maravilla varios sectores de su atlética figura pero que al mismo tiempo dio una perspectiva de su estatura.

"Chiquita pero picosa", fueron las palabras con la que Marzhe Ponce de León les advirtió a todos de su forma de ser y con lo mucho o poco que ha demostrado en sus publicaciones se puede llegar a la conclusión de que es cierto, que si bien emite una vibra super positiva tambien tiene lo suyo y puede llegar a ser un poco más de atrevida de lo que ha dejado ante los ojos de sus miles de fans.

Marzhe Ponce de León derrochando su belleza en redes | Foto: Twitter Marzhe Ponce de León

Marzhe Ponce de León no es alguien que se acompleje por su estatura pues es de las cosas que menos relevancia tiene en sus redes, pues no es la primera vez que comparte una fotografía de cuerpo completo y los comentarios menos esperados son sobre su altura ya que tiene otros encantos que se roban la atención, aún así si han llegado a comentarlo, la influencer no es algo que le afecte ya que sabe lo que tiene y lo que puede hacer con su esencia que es lo más importante que los centímetros.

Y por si quedaba duda sus fans son los que menos cuestionan su estatura, incluso muchos aseguraron que es perfecta, incluso hicieron la referencia de de lo bueno poco, y mejor dicho no hubiera quedado mejor. Marzhe Ponce de León en gran parte se debe a sus fans por lo que como una y otra vez se confirma que son de los mejores conjuntos de las redes sociales.