¡Chiva de Gala! Marzhe Ponce de León apoya al rebaño con su mejor uniforme

México.- A días de que las Chivas visite al Pachuca en el marco de la jornada 7 de la Liga MX el apoyo de parte de sus aficionados ya se ve y siendo uno de los equipos más seguidos en México no es una sorpresa que grandes personajes sean sus fans, y ese es el claro ejemplo para la bella Marzhe Ponce de León quien no ha dejado pasar ninguna oportunidad de mostrar su apoyo al conjunto del chiverío.

Marzhe compartió una atrevida foto en su cuenta de Instagram en donde se le nota más que feliz deseando un buen día a todos sus seguidores. La imagen muestra a la influencer cerca su ventana usando un mini short blanco que hace total juego con su jersey de Chivas. Mismo uniforme que presentaron la temporada pasada como un uniforme de gala, el cual es totalmente blanco con algunos vivos en azul y rojo.

"Muy bonito y bendecido día para todos. Hoy ando de gala con mi jersey de Chivas", fueron las palabras de Marzhe y si por si eso fuera poco también dejó un "mensajito" para todos sus amigos en donde los invita a visitar su cuenta secundaria donde también hay otra foto usando el mismo jersey pero con una perspectiva diferente.

Solo han pasado unas horas y la publicación ha tenido una gran aceptación con poco más de 5800 Me gusta y claro sin dejar de lado los comentarios donde le recuerdan diariamente lo bella y escultural que luce, también muchos que le aplauden el apoyo al equipo más mexicano de la Liga MX solo detrás de la Selección Mexicana.

Mazhe es fan de Chivas y siempre los apoya | Foto: Instagram Marzhe Ponce de León

Incluso lo que no son fanáticos de las Chivas han pasado a dejar su mensaje, argumentando que con lo que se ponga luce bella y que el rebaño sea su equipo no tiene algún inconveniente. Claro eso vuelve a poner en un dilema a todos los que llegan a su perfil pues deben elegir la foto que más les gustó y en muchas de las ocasiones no llegan a un acuerdo al punto de elegir todas.

Y la razón por la que ella es tan fanática del conjunto rojiblanco tiene que ver con que lo conoció desde hace mucho tiempo, recientemente en sus historias de Instagram Marzhe compartió un dato que pocos hasta hace algunos momentos desconocían y es que ella no es originaria de Guadalajara como mucho se piensa, Marzhe revela que ha adoptado a la ciudad, per en realidad ella nació en Uruapan del Progreso esto en Michoacán.

Este es de los atuendos más solicitados para la influencer | Foto: Instagram Marzhe Ponce de León

Esto se reveló luego de que la michoacana publicara una fotografía de ella caminando por las calles de Michoacán lo que levantó la incertidumbre. Aun así ella dijo haber vivido ya por muchos años en Guadalajara y que era más que obvio que se llegara a asumir de esa manera, además de las múltiples muestras de apoyo al conjunto rojiblanco.