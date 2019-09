Chivahermana mayor: Doña Victoria orgullosa seguidora de Chivas

Ciudad de México.- Pocas cosas son tan mexicanas como las Chivas y la señora Victoria Esquivel presume serlo.

Con 75 años de edad la oriunda de Chihuahua no le pierde el paso al Guadalajara, equipo al que eligió desde que era niña gracias a la tradición del "mexicanísimo" y ni un accidente que le quitó la movilidad de sus extremidades ni la mala racha del Rebaño le arrebatan el amor por los rojiblancos.

"Desde que tengo uso de razón empecé a ver los partidos y me incliné por ellos, fue desde niña por ser un equipo mexicano porque no me gustaría que metan naturalizados", dijo la señora quien fue acompañada por su familia al hotel de concentración, para ver a las Chivas.

Victoria Esquivel sufrió un accidente automovilístico que la dejó cuadrapléjica pero eso no le ha privado de asistir al estadio, con el apoyo de su familia.

"Esto es algo que la llena de vida y a nosotros también nos da, a veces le digo cuando ve los juegos 'ay mamá, si no te quedaste en el accidente te nos vas a quedar de un infarto'", dijo su hijo Ulises.

La señora Victoria sigue firme con su afición al Rebaño y sabe que es cuestión de tiempo para volver a la grandeza.

"Llegas a sentirte triste pero hay que echar el autoestima por el equipo. Aunque estén abajo en la tabla, siento orgullo por el equipo, porque soy mexicana".