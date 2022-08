Chivahermano pide sacar al América de la Liga MX y evitar que siga goleando equipos

México.- Luego de que América renaciera en los últimos partidos sumando 4 victorias de manera consecutiva y en 3 de ellos haya sido por goleada, los aficionados de otros clubes han comenzado a sentir la presión tener que medirse ante las Águilas pues no quieren vivir el mal rato que equipos como Pumas, Pachuca y Cruz Azul han pasado. Por ello en las últimas horas apareció un aficionado del Rebaño pidiendo que se elimine al América de la Liga MX para evitar más goleadas a equipos de la Primera División.

A través de TikTok comenzó a circular un video en donde un aficionado de Chivas aseguró que le parecía un atropello lo que el América estaba haciendo, al golear a los equipos grandes, considera que era una gran falta de respeto y una burla para las aficiones de esos clubes, además de que les hizo pasar vergüenzas y eso es algo que quiere evitar para sus Chivas como para otros equipos, por ello hizo un llamado a una manifestación para pedir el exilio del conjunto de Coapa.

"Quiero convocar a toda la afición mexicana para hacer una protesta masiva por el equipo América que se ha vuelto una catástrofe para el futbol. No se vale que humille a los equipos grandes. Empezó con el Pachuca, después con los Pumas y ahora Cruz Azul, lo que hizo es inhumano, herir y golear de esa manera a la afición azul, entonces yo como chivista pido que no se haga lo mismo, por eso pido una protesta masiva para poder hacer que lo saquen de la liga, no se puede tener un equipo de esa magnitud", señaló el aficionado.

El video de apenas un minuto continua con que le pide que si quiere medirse con equipos que le hagan pelea mejor se vaya a la liga de España, asegurando que esos clubes si le darán competencia, no como los de la Liga MX. "Que se ponga con equipos que son de jerarquía como son los de España, que son equipos fuertes, que les den en donde les duela para que vean lo que se siente", sentenció.

El clip de inmediato se hizo viral entre las diferentes redes sociales, dividiendo los comentarios, algunos que son aficionados de otros clubes hacen un llamado a no seguir esa solicitud pues lo ven más como una broma, mientras que los fans de las águilas se regodean con el buen momento que vive su equipo.

América en lo que va de la temporada ha sumado ya 5 victorias, 4 de ellas de manera seguida. Hoy son cuartos general donde suman 16 puntos y están solo 5 unidades del primer lugar que es el conjunto de Rayados que tiene 21. La ventaja es que tiene un partido pendiente y esta media semana adelantará uno de la jornada 16 por lo que podría subir peldaños esta misma semana.