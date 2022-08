Chivas: Afición no cree en la victoria del equipo en el Clásico Tapatío frente a Atlas

Guadalajara, Jalisco.- Chivas reveló el itinerario que tendrá el primer equipo para esta semana de Clásico Tapatío ante el bicampeón de la Liga MX, Atlas de Guadalajara, sin embargo a los fanáticos del equipo rojblanco no les 'interesó' el tipo de trabajo que llevará a cabo el club, pues aseguran que volverán a perder.

Los 'Chivahermanos' han comenzando a perder interés en el proyecto de Ricardo Cadena y eso se refleja en sus redes sociales, donde exponen su inconformidad con el técnico y los jugadores que, después de siete fechas en el Apertura 2022, no han ganado un partido.

"Trabajarán o solo se harán menos porque ahí bien, pero en los partidos dan pura pena bola de troncos, yo no los veo favoritos, haber si Atlas no nos gana". "El sábado que gane el rojinegro", "Yo les traduzco este 'tweet': Listos para valer en el Clásico Tapatío". "Troncos no se presenten a jugar más", fueron algunos de los comentarios que se leen en internet.

Chivas comenzó su semana de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle. En la mañana de este lunes 08 de agosto se realizaron cinco sesiones de cara al compromiso del próximo fin de semana ante el acérrimo rival.

Comentarios de la afición de Chivas

Captura de pantalla

El Rebaño Sagrado llegará al Clásico Tapatío como penúltimo lugar de la clasificación tras comprender un balance de: cero ganados, cinco empatados y dos revés, sin embargo el plantel de Ricardo Cadena tratará de romper quinielas en el Estadio Akron.

Por otro lado Atlas llegará al compromiso con la moral alta después de regresar al camino del triunfo tras vencer en el Jalisco a Gallos de Querétaro (3-1), y dejar atrás una racha de tres derrotas seguidas. Ocupa la decimotercera posición con un récord de: dos ganados, un empatado y cuatro perdidos.

José Juan Macías pelea por el balón

Jam media

Te recomendamos leer

El Clásico Tapatío se jugará el próximo sábado 13 de agosto en punto de las 21:05 horas (tiempo de México) 20:05 horas (tiempo de Culiacán). Chivas no vence a Atlas desde el 24 de abril del 2021 cuando sorprendió por la mínima diferencia en la Calzada de Independencia.

.