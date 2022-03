Chivas: Amaury Vergara aclaró que las barras del club no están eliminadas ni castigadas

Guadalajara, Jalisco.- En medio de la décima Investidura del Salón de Fama el presidente de Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, clarificó que no está en contra de la existencia de las barras en la Liga MX, tema que estuvo en controversia tras tomar la decisión de prohibir la entrada a su Grupo de Animación temporalmente, tras los incidentes en La Corregidora.

Diversos integrantes entendieron mal el mensaje que dio a conocer Chivas en la antesala del Clásico sin Colores, donde explicó en un reporte de prensa que no contarán con su Grupo de Animación de forma indefinida, más no que desaparecerán de por vida, así lo corroboró Amaury Vergara.

"Yo no he dicho que no a las barras en lo absoluto. Hicimos un mensaje, pero que quede claro que yo no he dicho no a las barras, ni las he expulsado ni las he castigado", mencionó el presidente de Chivas de Guadalajara, quien al mismo tiempo aseguró que lleva una buena comunicación con los jefes de cada porra.

"Hemos tenido buenas conversaciones con los grupos de animación, con líderes, entendieron muy bien lo que quisimos hacer y apoyaron nuestra decisión", complementó el mandamás del cuadro rojiblanco durante la décima Ceremonia del Salón de la Fama del futbol mexicano.

Chivas busca de manera radical un entorno familiar y seguro en los partidos de la Liga MX, por tal motivo tomó esta decisión previo a enfrentar al América en el Estadio Akron, sede que se tiñó de blanco en la tribuna en símbolo de paz, inclusive la zona que, normalmente, se encuentra la barra tapatía estuvo ocupada por niños de la Fundación Jorge Vergara.

Para este fin de semana el rebaño sagrado visitará el Estadio Jalisco para medirse a su vecino Atlas de Guadalajara en una nueva versión del Clásico Tapatío. Rememorar que la porra visitante no podrá acudir al inmueble como medida de seguridad.

Pese a que Chivas no contará con su Grupo de Animación en el Coloso de la Calzada de Independencia La Barra 51 -porra del Atlas- lanzó una publicacion intimidante previo al partido, acción que fue condenada tanto de su misma afición como de Chivas, por promover la violencia en lugar de respeto, solidaridad, y empatía, valores que exigieron tras la bronca en Querétaro, donde parte de sus integrantes terminaron internados en el hospital.

