Chivas: Amaury Vergara felicita a su equipo por llegar al repechaje ¿Conformismo?

Guadalajara.- El empate a cero ante Tigres, selló la calificación tanto de Chivas como la de los felinos quienes ya están dentro de los mejores 12, por parte del Rebaño ya aseguró el lugar número 9 de la tabla y ese ya no cambiará incluso ya tiene rival definido y son los Tuzos del Pachuca. Ante eso su dueño, Amaury Vergara les dedicó unas palabras a sus muchachos.

Tras confirmarse su calificación, Amaury Vergara utilizó sus redes sociales para felicitar a su equipo por el logro de llegar a repechaje, pero también dejó claro que las formas no fueron las mejores ya que el equipo estuvo al borde de la eliminación. Aun así espera que Chivas siga en el torneo y logre llegar a Liguilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Quizá no nos guste el cómo, pero estamos en la siguiente fase y la exigencia y compromiso es total. Es momento de unión ¡Arriba las Chivas!", fueron las palabras de Vergara quien por momentos se vio hasta sin entrenador por los malos partidos que el Rebaño entregó durante el Guard1anes 2021.

Leer más: Sarah Kohan muestra su gran figura desde la playa junto a sus hijos

Pero sus palabras no fueron bien aceptadas por muchos fanáticos de Chivas quienes a pesar de estar con el equipo en vida y muerte, no pueden aceptar que durante el torneo hayan hecho una campaña muy mala Ya que piensan que como Chivas deben estar dentro de los primeros 4 y no dentro de los mejores 12 para un luchar en el repechaje.

Mediocre comentario para venir del dirigente del equipo más importante del país — Papá Chiva ���� �� ���� (@_on_toy_) May 2, 2021

"Porque conformarse con clasificar al repechaje cuando con este equipo se puede clasificar entre los 4 primeros lugares, lo que molesta es el conformismo del equipo, Tigres venía parchado, fácilmente pudimos terminar goleando y estar arriba de Atlas en la clasificación", comentan aficionados.

Leer más: Serie A: Juventus gana con doblete de Cristiano Ronaldo y se mete de nuevo a Champions League

Chivas logró su calificación al repechaje tras jugar 17 partidos ganado 5, empatando 8 y perdiendo 4, si bien el balance está del lado donde no se perdieron tantos partidos no fue suficiente para los aficionados. Lograron reunir 23 quedando empatados con Pachuca y Tigres, en una Liguilla normal no les hubiera alcanzado para calificar.

Amaury Vergara al final del torneo evaluará la continuidad tanto de Ricardo Peláez, Víctor Manuel Vucetich y a los jugadores de Chivas que no han rendido nada de lo que se esperaban. Podría haber una limpia total para el inicio del Apertura 2021 aprovechando todo el tiempo que habrá para la planeación del siguiente torneo.