Chivas: Antonio Briseño aprovechará sus vacaciones para operarse la nariz

El defensa de las Chivas del Guadalajara, Antonio Briseño, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que aprovechará sus vacaciones para operarse la nariz, debido a que tiene el tabique desviado.

“En estos días libres me voy a operar la nariz, tengo el tabique desviado y los cornetes un poco o un mucho grandes y no me dejan respirar bien. Lo hago para tener un mejor rendimiento, para respirar mejor. Hoy me hice los exámenes y mañana me operan la nariz. Será sólo funcional”, comentó el “Pollo”.

Después de ser goleados en el partido de repesca ante los Tuzos del Pachuca, las Chivas tendrán tres semanas de vacaciones para después volver para concentrarse en lo que será el torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Briseño quien no estuvo viendo acción en las últimas jornadas, entrará al quirófano para arreglar un problema más estetico de su nariz.

Durante la fase regular del torneo Clausura 2021, Antonio Briseño vio acción en 13 partidos y acumuló 917 minutos de juego con las Chivas del Guadalajara.

El "Pollo" Briseño espera estar al cien por ciento para poder regresar a la pretemporada de Chivas después de tres semanas de vacaciones.