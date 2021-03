Chivas: Antonio Briseño manda callar al América y les dice no son el equipo más grande de México

Guadalajara.- Horas son las que separan para el inicio de una edición más del Clásico Nacional y los equipos se comienzan a preparar para el partido más importante de la temporada, asimismo las declaraciones polémicas se hacen presentes y una de ellas la hizo el defensor central de las Chivas, Antonio Briseño que dejó claro que en México el equipo más grande y con identidad es el Rebaño.

En conferencia de prensa rumbo al Clásico, Antonio Briseño habló y soltó un recadito al América y les recomendó que dejaran de llamarse como el equipo más grande del país pues a su consideración solo Chivas puede tener ese mote, ya que hasta tienen una identidad definida no como el rival.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No estamos a la par, somos más grandes que el América, ellos no tienen identidad nosotros jugamos con puros mexicanos, no es más grande el América por tener un título más, somos locales en dos países", comentó el Pollo.

Leer más: Liga MX: Bofo Bautista dice desconocer a Federico Viñas para elevar los ánimos en el Clásico Nacional

Chivas llega al Clásico como la victima con solo 2 victorias en 10 partidos | Foto: Jam Media

Por si fuera poco dejó claro que aunque solo llevan dos victorias y no le hayan podido ganar a dos equipos del fondo de la tabla no los hace malos rivales al contrario, ahí se ha visto el avance del equipo. Presume que este mismo Chivas es más fuerte que el que eliminó al América en la temporada pasada en 4tos de final.

"Hoy somos mucho mejores que los que eliminamos al América, hemos sido mejores, no hemos tenido la fortuna de la táctica fija, sin esos detallitos, hoy tendríamos más puntos", agrega Briseño.

Chivas en la actualidad es de los equipos que más goles mete con 15 tantos pero también a los que más le han metido con otros 15 dejando su diferencia de goles en cero. Por parte del América también es de los conjuntos goleadores con 14 dianas anotadas y solo 8 goles en contra dejándole una diferencia positiva de 6. Este partido tendrá mucha relevancia en el ataque con dos delanteras encendidas.

América es sublíder de la competencia luego de 7 victorias | Foto: Jam Media

Para finalizar el Pollo agregó que los goles que reciben se debe a la desconcentración que viven en el partido, asegura que son detalles que pueden superar siempre y cuando salgan concentrados, eso en el campo defensivo, mientras que en la ofensiva como ya se dijo son de los goleadores pero no por el balón parado por lo que pide un poco de suerte en ese aspecto.

Leer más: Liga MX: Ricardo Peláez quiere a dos americanistas para reforzar a Chivas

"Ganamos en área rival, metemos goles, son detalles, ellos meten el balón ahí y definen la jugada, si nosotros tenemos más concentración y un poquito de suerte para que sus remates no vayan al arco, yo no veo otra cosa más que concentración", finalizó el jugador.

Chivas y América se verán las caras este domingo 14 de marzo, la última vez que se enfrentaron en el Akron, el conjunto rojiblanco sacó la ventaja de 2-0 con los goles de Cristian Calderón que ayudó para su eliminación en la Liguilla de la temporada anterior.