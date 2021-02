Chivas: Carolina Jaramillo es suspendida 2 partidos por patear a su rival

Guadalajara.- El castigo para Carolina Jaramillo ha llegado, la Comisión Disciplinaria le ha impuesto una sanción de dos partidos luego de una agresión sobre una rival que se encontraba en el piso en el partido de Querétaro vs Chivas de la jornada 5 de la Liga MX Femenil.

A través de un comunicado se dio a conocer el castigo que cumplirán ambas futbolistas involucradas en la pelea. De acuerdo don la Comisión Disciplinaria la futbolista de Chivas, Carolina Jaramillo es suspendida dos partidos por "Ser culpable de conducta violenta", mientras que la jugadora de Gallos, Jazmín Enrigue también se va un partido suspendida por "recibir una segunda amonestación en el mismo partido".

La acción ocurrió justo con el silbatazo final del juego, luego de que Querétaro consiguió el empate a 3 ante Chivas. En un balón largo ambas futbolistas lo pelearon en el aire, pero Jazmín Enrigue cayó al pasto y Carolina Jaramillo volteó y la pateó con su pierna izquierda, acción que vio la árbitro y le mostró la tarjeta roja directa.

En ese momento las bancas se vaciaron y saltaron al campo para intentar separar a las jugadores y otras más para seguir buscando a la jugadora de Chivas para recriminarle el hecho. Al final el cuerpo técnico intervino y pudo separarlas.

Esta acción fue mal vista por algunos fanáticos de la liga pues consideran que no deberían existir jugadas como esas en el futbol femenino, comparando su juego más limpio que el que se ve en el de hombres, algunos más aplaudieron la muestra de carácter de la futbolistas, aunque creen que se merecían la tarjeta roja.

Edgar Mejía, Directo Técnico de Chivas, habló al final del partido y se dijo muy apenado por la reacción de su futbolista, agregó que esas acciones no definen al equipo y que toma la responsabilidad de lo que pasó al finalizar el juego.

Se armó la cámara húngara en el Corregidora. Carolina Jaramillo, de Chivas Femenil, fue expulsada después del silbatazo final, por patear en el suelo a Jazmín Enrigue.



Éso que hizo mancha a la liga, y es una actitud lamentable. La medida disciplinaria, debería de ser ejemplar. pic.twitter.com/EoeYetSBFF — �� Tigre semifinalista en Catar �� #OdiameMas ���� (@Chris__Bernal) February 6, 2021

"Por supuesto que estoy muy apenado porque lo que pasó, es mi responsabilidad, lo hablamos ahorita como equipo, que este tipo de reacciones al final del partido (la patada de Caro Jaramillo a una rival) no las podemos tener", dijo Mejía.

Agregó que le gusta que defiendan la camiseta con garra pero no con acciones violentas como la mostrada por Carolina Jaramillo. Aseguró que se trabajará más en las emociones y sensaciones de las futbolistas en la cancha para evitar actos de violencia en los siguientes partidos.

"Me gusta que se defienda la playera a muerte, pero definitivamente esa no es la forma. Lo que sucedió al final no nos representa, no son las reacciones de un equipo de alto nivel y eso no nos puede volver a pasar", finalizó.

Por el momento la directiva no se ha hecho presente respecto a la sanción de su jugadora por lo que estarían aceptando el castigo y respecto a si tendrá una multa interna tampoco se ha confirmado. Por ahora Carolina se perderá el juego este lunes ante San Luis y duelo ante Necaxa del 12 de febrero.