Chivas: Cristian Calderón habría sido captado en una fiesta en plena crisis sanitaria

Guadalajara.- Las Chivas vuelven a ser noticia y no por su gran funcionamiento y es que una vez más uno de sus jugadores habrían hecho caso omiso a las recomendaciones de su club para evitar contagios. Cristian Calderón fue captado en una fiesta donde hasta grupo musical había, ahora las imagines circulan en las redes sociales donde los aficionados ya han dado su opinión.

El Rebaño es uno de los equipos que más contagios y bajas han tenido en el inicio del torneo, por lo que la directiva han dejado claro que deben ser más cuidadosos de los lugares que visitan. Por su parte como indicaría las imágenes el lateral no estaría siguiendo el protocolo ya que se le captó en una fiesta donde se puede ver como es uno de los que participó como cantante mientras un grupo musical amenizaba la reunión.

De acuerdo a lo que se ve, el jugador se encuentra sentado junto al músico que toca la tuba y de su lada derecho lo acompaña una mujer quien toma algunos videos del momento. Calderón al mismo tiempo sostiene un micrófono donde evidentemente se le puede ver cantando. Aunque no se puede ver más personas en la fiesta si se aprecia que hay muchas sillas al fondo lo que hace pensar que más de 5 personas asistieron a la reunión.

Cristian Calderón en plena fiesta | Vía Twitter

Si bien no se sabe si las fotos son recientes o fueron tomadas días antes de todo lo que está pasando con el Guadalajara es algo que no les ha gustado a los aficionados que cuestionan la actitud del jugador, ya que no es la primera ver que se le ve haciendo ese tipo de actividades. En su llegada al equipo también se le captó en una fiesta cuando el club no respondía dentro del campo.

Ahora podría tomar más relevancia ya que Chivas está viviendo una nueva transformación, ya que apenas esta semana anunciaran a su nuevo entrenador. Y el torneo que se han mandado en 3 jornadas no es para nada bueno. Además si se el suma que México vive una contingencia de salud importante derivado de la pandemia de coronavirus que es otro punto importante a destacar.

Fue parte del equipo titular del juego del sábado ante Puebla | Jam Media

Por ahora el club ni el jugador han emitido algún mensaje al respecto de las acciones del futbolista, de confirmarse la asistencia a un evento podría ser sancionado como ya lo fue una vez. Desde su llegada no ha sido ni la sombra de lo que fue en Necaxa y eso los aficionados han comenzado a notarlo y ya le recriminan su bajo nivel futbolístico.

