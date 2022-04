Chivas: ¿Entrenador de Chivas? Técnico afirma que le gustaría dirigir al club

Guadalajara, Jalisco.- ¿Chivas de Guadalajara está en un predicamento?...No lo creo. La mejor decisión que hizo el Rebaño Sagrado fue terminar su relación 'tóxica' con Marcelo Michel Leaño y empezar una nueva aventura en este Clausura 2022 de la Liga MX con Ricardo Cadena.

Sus primeros días era un cúmulo pero el técnico interino vino a cambiar el temperamento de la afición del Guadalajara que se había manifestado contra el equipo, antes de dar el primer paso y vencer a Cruz Azul, Tijuana y Pumas para devolver una unión como cadena.

La reacción del equipo lo hizo clasificar a la etapa de repechaje, incluso podría llegar a liguilla directa pero necesita que varias combinaciones sean posibles. Suceda lo que suceda Ricardo Cadena está contento con el primer equipo afirmando de manera mesurada que se quiere quedar como director técnico.

"Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde, pero estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución". confesó el profesor de Chivas.

"Soy un tipo que vuve el futbol, alguien que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer", agregó Ricardo Cadena, quien prepara un dibujo táctico que sepa jugar al tu por tu contra un inspirado Rayos del Necaxa que, también, consiguió semana perfecta.

Antes de disputar las finales Chivas tendrá otra difícil prueba en casa de los hidrocálidos, escuadra que no vio el camino sino cuando el exjugador, Jaime Lozano, tomó las riendas, ocupando el lugar que Pablo Guede dejó libre en este Clausura 2022.

El partido en el Estadio Victoria será una disputa de liguilla, cada uno viene de tres victorias al hilo e igualan en la clasificación general con 23 unidades. El encuentro está pactado para el viernes 29 de abril en punto de las 19:00 horas (tiempo de México) 18:00 horas (tiempo de Culiacán).