Chivas: Esta sería la lista de jugadores transferibles del Rebaño en su reestructuración

Guadalajara.- Chivas está viviendo un momento de mucha tensión por la eliminación de la Liguilla a manos de Pachuca de una manera muy humillante, aun con todo eso y el mal torneo que se quiso maquillar con el pase a la fase final la verdad es que al directiva ya está por dar el siguiente paso y ese es la venta de jugadores.

Hace unos días Chivas oficialmente rompió filas luego de su participación en el Guard1anes 2021 sin éxito alguno, luego de eso se dio a conocer la que sería la lista oficial de jugadores transferibles, lo que la directiva no les ve más su razón de ser en el equipo y tiene mucho que ver por lo poco que aportaron a al equipo en la campaña.

A través de una publicación de El Universal se pudo ver el lista algo largo de jugadores que no entran en planes de Vucetich y las Chivas, entre los que sorprenden nombres como César Huerta, Ángel Zaldívar, Antonio Briseño por mencionar algunos, en el caso del Pollo si sería una sorpresa por tener más experiencia que los centrales actuales, pero sus equivocaciones le han costado la titularidad.

De momento esta listado no está al 100% confirmado pero por una lógica dentro del equipo y lo que se ha visto en la temporada no sorprende que el equipo de Chivas ponga a tantos futbolistas quienes supuestamente trajeron para ser el gran cambio y que en algunos de los casos ni siquiera han tenido minutos en todo el torneo.

La lista se completa con José Madueña quien desde su llegada de Cruz Azul hace un par de temporadas no ha jugado nada, Alejandro Mayorga a pesar de que en partidos fue titular Vicetich volvió a poner a Ponce, Carlos Cisneros, Michael Pérez y Ronaldo Cisneros son otros 3 jugadores que durante la temporada de Chivas aportaron nada al equipo.

Ahora el equipo no está unido, de ser oficial cada futbolista ya sabe su posición de cara al siguiente torneo por lo que muy posiblemente ya se encuentra en charlas con su agente para encontrar un nuevo lugar. Hay que aclarar que el que sean puestos en la lista de transferibles no quiere decir que ya están fuera, en caso de que no salgan, se quedaran en Chivas y ya solo será decisión del entrenador si usarlos o no.

En lo que respecta a los refuerzo, Chivas no tiene nada sobre la mesa, el que había sonado era Vladimir Moragrega, delantero sinaloense pero la noticia se cayó luego de que se confirmara que solo fue un invento y que no hay nada por el jugador aun de Atlante, serán los días siguientes cuando algo se de a conocer.