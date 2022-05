Chivas Femenil: Casandra Montero se reencontró con su mamá en festejo del título

Guadalajara, Jalisco.- Chivas Femenil catapultó 4-3 a Tuzas del Pachuca Femenil para ser el nuevo equipo campeón de Liga MX Femenil en su campaña Clausura 2022, momento especial para todas las jugadoras del club, en especial para Casandra Montero, pues la final la reunió con su mamá 22 años después.

La mediocampista fue fundamental no solo en la Gran Final, sino a lo largo del campeonato tras afirmar el puesto titular durante la dirección de Juan Alfaro, su regular participación le permitió jugar todo el cotejo de vuelta hasta celebrar en grande con su madre teniendo su primer corona de la Liga en sus manos.

Al finalizar el festejo en el lienzo verde del Estadio Akron la celebración siguió en La Minerva, pero antes Casandra Montero se encontró abrazando a su mamá mientras explicó con júbilo para Chivas TV la añoranza que tuvo en ese momento por reencontrarse con su señora madre tras dos décadas de estar distanciadas.

"No tengo palabras, es algo inexplicable, no puedo creer que lo que tanto soñé hoy estoy viendo. Gracias a Chivas Femenil, a Dios, a la campeona que es mi mamá que está aquí. Están mis tíos, crecí con ellos en el rancho, viajaron más de once horas para estar aquí apoyándome".

Casandra Montero con el título liguero

Instagram ksandramontero

'Cas' Montero es oriunda de La Antigua, Veracruz pero su mamá confirmó que eran 22 años el tiempo que estuvieron lejos una de la otra, ya que, en estos momentos, radica en los Estados Unidos, a lo que respondió su hija: "yo tengo 28 años".

El caso particular de la mediocampista conmovió demasiado no solo a la afición del Guadalajara, sino a toda la comunidad de la Liga MX Femenil, quien llenó de buenos comentarios a la mexicana que, hace meses, recibió su primer llamado a la Selección Mayor para el Clasificatorio de Concacaf W.

Casandra Montero jugando la final de vuelta

Jam media

Casandra Montero forma parte de Chivas Femenil desde el Apertura 2021, posterior a vivir su debut un 15 de julio de 2019 con Veracruz Femenil (club desafiliado) y haber jugado una temporada con Cañoneras de Mazatlán Femenil.