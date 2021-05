Chivas: Fernando Beltrán fuera del Rebaño para el Apertura 2021, su destino Necaxa

Guadalajara.- La temporada para Necaxa acabó este viernes con una goleada por parte del Atlas pero recibieron buenas noticias y es que Fernando Beltrán apunta a ser el nuevo refuerzo del equipo para el Apertura 2021. Chivas en necesidad de buscarle como pagar al equipo hidrocálido le cedería al mediocampista como forma de pago por los 3 fichajes que solicitaron hace unas temporadas.

De acuerdo a David Medrano que estuvo en el partido de Necaxa vs Atlas adelantó que el mexicano ya no tiene lugar en Chivas ni siquiera en el Tapatío y que la mejor inversión que pueden tener sería mandarlo con otros rojiblancos para que tenga minutos y siga con su carrera.

Si incorporación llegaría justo con la nueva inversión de Necaxa con el grupo estadounidense que ayudará a que el equipo sea competitivo. Para Chivas cederlo no fue mucho problema pues dentro del equipo ya no aportaba nada, su carrera con Vucetich al frente del equipo ya no le dio más oportunidades.

Fernado Beltrán solo ha jugado 367 minutos en todo el torneo | Foto: Jam Media

Fernando Beltrán vio sus mejores momentos junto a Luis Fernando Tena y Tomás Boy con quienes desplegó un gran juego, luego de eso un contagio de Covid-19 le mermó su rendimiento con Chivas, tras la llegada del "Rey Midas", todo se acabó apenas volvió a tener minutos en Liga MX por lo que fue la opción número 1.

Ahora solo falta esperar para que llegue el final de temporada para que Chivas libere al jugador y este tome un rumbo distinto. Aunque todo por ahora se trata de negociaciones y todo podría cambiar incluso los destinos también, dependiendo que es lo que le conviene al equipo como al jugador.

Este temporada con Chivas, Fernando Beltrán jugó 14 partidos pero solo 4 como titular acumulando solo 367 minutos uno de los registros más bajos desde su estancia en Chivas, en el Clausura 2020 con Luis Fernando Tena fue su punto más alto al jugar los 10 partidos todos como titular.