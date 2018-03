Chivas ya tiene un nuevo director deportivo

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas Rayadas del Guadalajara, quieren ir de poco a poco componiendo el mal camino que han tenido en estos últimos dos torneos en donde no han podido clasificar a la liguilla del futbol mexicano, es por eso, que ha hecho oficial el anuncio de un nuevo director deportivo.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, Chivas informó la incorporación al equipo del ex futbolista y analista deportivo Francisco Gabriel de Anda, como nuevo director deportivo de la institución con el fin de poder levantar a un club que ha tenido una etapa para el olvido.

El ahora nuevo director deportivo de Chivas tendrá a su cargo la responsabilidad del equipo de Primera División, el equipo femenil, las Fuerzas Básicas, así como los departamentos de nutrición, médico, prensa y desarrollo humano, informó el equipo tapatío.

En el comunicado, las Chivas Rayadas del Guadalajara reconocen la gran trayectoria que tiene Francisco Gabriel de Anda dentro del futbol, por lo que esperan grandes cosas dentro de un futuro no muy lejano, pues en este torneo será difícil que el ex futbolista pueda hacer algo por el club.

Por su parte, Gabriel de Anda, ayer dio sus primeras palabras como director deportivo para quien fuera su empresa ESPN, en donde expresó que está motivado por llegar a la institución rojiblanca con la que buscará aportar su conocimiento y experiencia para poder sacar al equipo de la situación en la que se encuentra.

"Mi reto es llegar aportar mi experiencia. Con mi llegada, conoceré de cerca al técnico Matías Almeyda y platicaré con él. Me reencontrarme con algunos futbolistas que ya conozco y con los que no, me presentaré y voy a escucharlos", fue lo expresado por el ex jugador.