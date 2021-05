Chivas: Jesús Molina asegura que el Rebaño tiene potencial para ser campeones

El capitán de las Chivas del Guadalajara, Jesús Molina, sabe del potencial de su equipo en esta fase de repechaje y no duda del nivel mostrado los últimos partidos en la fase regular, un impulso que llega hasta esta faceta del torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

Molina acepta que el torneo regular no fue el mejor para las Chivas pero esperan seguir con el buen ritmo para poder aspirar al campeonato.

“La clave no fue no perder el entusiasmo, el equipo a pesar de que no veníamos haciendo las cosas bien, después de Cruz Azul los ánimos no estaban del todo bien, decidimos como equipo hablar, tener un cierre digno, entregarnos en cuerpo y alma por el bien del equipo y creo que esa plática y confianza que nos dimos nos vino bien, cerramos filas y creo que tuvimos un muy buen cierre”, dijo Molina.

El sonorense sabe que para poder hacer grandes cosas, los mismos jugadores de Chivas deben de creer que pueden llegar más alla de unos cuartos de final.

“Ahora estamos en la antesala de poder entrar a una Liguilla, que creo yo puede ser muy positiva para nosotros, es una cuestión de creérnosla y de saber que tenemos el potencial para poder ser campeones que es el objetivo al final de cuentas", añadió.

Molina y las Chivas del Guadalajara se medirán ante los Tuzos del Pachuca en la repesca buscando pasar a la fase de cuartos de final de la mano de Víctor Manuel Vucetich, quien ha venido encontrando la fórmula perfecta en los últimos partidos.