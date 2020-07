Chivas: Luis Fernando Tena habló de lo que vive ahora que es positivo por Covid-19

Guadalajara.- Ya con el resultado en mano Luis Fernando Tena habló en conferencia a través de Chivas TV para concientizar y explicar la situación que ahora vive.

El estratega fue el único caso positivo de todo el plantel. Fueron 52 pruebas las que se realizaron durante este 14 de julio previo a su viaje a la Ciudad de México para las semifinales de la Copa por México.

A través del video Tena explicó que se siente bien y no tiene dolores ya que su caso es asintomático, pero que si está con la incertidumbre de saber que es lo que pasará y como evolucionará su caso.

"Este es un mensaje para la afición chiva. Bueno yo me siento bien, no tengo síntomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, no tengo tos. Tengo la incertidumbre de como se va a desarrollar todo esto al saber que fui la única persona que resultó positivo", dijo Tena.

También se tomó el tiempo para pedirle a la gente que se cuide, que extreme precauciones, que él de manera responsable durante todo este tiempo cumplió con cada una de las indicaciones pero que aun así resultó contagiado. Reitera en creer que el virus y en estar alerta.

Sobre el caso puntual de si viajará o no a la Ciudad de México este jueves, la respuesta fue que no. Por ahora se mantiene aislado de todo contacto para que su recuperación sea la adecuada. Además que dentro de algunas horas más estaría recibiendo una segunda prueba para confirmar su diagnostico.

No podré ir a México lamentablemente para el partido del jueves, y en caso de ganar ni para el del domingo ni creo estar listo para la fecha 1 por que estaré aquí encerrado por 10 días", finalizó.

Aun así dice confiar y estar seguro de que su equipo saldrá victorioso en cada uno de los duelos que tengan que jugar sin su presencia en el banquillo. Chivas arranca su actividad en la Liga MX el próximo sábado 25 de julio en casa ante León.

