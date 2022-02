Chivas: “Mi carrera la inicié como delantero”: Jesús Sánchez

Las Chivas Rayadas del Guadalajara continúan con su preparación de cara el próximo encuentro en el Grita México Clausura 2022, este fin de semana, cuando visiten a la escuadra de la Fiera de León en el Nou Camp, escuadra que, en los últimos años, se le ha complicado al Rebaño Sagrado. Michele Leaño y los suyos buscarán dar vuelta a la página tras la derrota en el Akron manos de Tigres de la UANL, y volver a la senda del triunfo que los acerque a los primeros puestos rumbo a la liguilla azteca, mejorando lo hecho en la última campaña.

Durante el primer tercio de la campaña, el timonel de las Chivas ha echado mano de diferentes alineaciones en los partidos, ya sea en casa o en patio ajeno. Uno de los elementos que ha sido relegado al banquillo en un par de ocasiones, es Jesús Enrique Sánchez García, defensor potosino de 32 años de edad, formado en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado, consolidado desde hace unos años, en el once inicial. El mexicano hablo de sus inicios en el balompié, destacando que la zona defensiva, no era su principal función.

“Muchos no lo saben, pero mi carrera la inicié como delantero, como 9, en Tapatío me tocó jugar en esa posición, pero ahora eso ya quedó atrás, y me toca defender, que también lo disfruto mucho. Fue un año difícil, pero igual lo disfruté mucho, aprendí y sobre todo me ayudó a forjar el carácter que es lo que te define en situaciones adversas” mencionó Jesús Sánchez en entrevista para las redes sociales del club, en relación a sus inicios en el balompié profesional.

Sánchez se unió a las filas de Tapatío, en la Primera División A, durante el Clausura 2008. Posterior a ello, vistió la casaca de Chivas San Rafael y Chivas Rayadas, equipos filiales del club. Finalmente, en el inicio del 2010, se unió a las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado. Tras haber cumplido todo el proceso en la sub20, hizo su debut en Liga Mx; ocurrió el sábado 7 de agosto de 2010 en un enfrentamiento ante San Luis. Desde aquel entonces, Jesús ha sido un habitual en los cuadros titulares de los Rojiblancos, sin importar la figura que se encuentre en el banquillo.

“Todos los días se tiene que trabajar duro, te tienes que esforzar al máximo para conseguir tus objetivos y que el persevera, tarde o temprano, tiene su recompensa. Gracias a todos los procesos que viví en básicas y en Tapatío, soy el jugador que soy ahora” mencionó el defensa lateral mexicoamericano, formado en las fuerzas básicas del Rebaño.