Chivas: Orbelín Pineda el deseo del Rebaño pero el Cruz Azul no lo dejará irse fácilmente

Guadalajara.- Apenas se cerró el mercado de invierno y los equipos ya piensan en el de verano por lo que la búsqueda de jugadores se comienza a ver, si bien han pasado solo 6 jornadas Chivas ya tendría los ojos bien puestos sobre Orbelín Pineda quien terminó su contrato con Cruz Azul en esta temporada pero no ha sido renovado y esa ventana la quiere ganar el rebaño.

Orbelín Pineda tiene un contrato vigente con Cruz Azul para lo que resta de esta temporada y la siguiente, pero en caso de no renovar al antes de que acabe este Guard1anes 2021 quedaría como un agente libre para poder comenzar a negociar su salida y es ahí donde las Chivas quieren aprovechar su pasado junto al jugador para hacerse de él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta lo que se sabe, el Cruz Azul quiere hacer todo lo posible para que el canterano de Querétaro no salga y renueve con ellos, es por eso que han iniciado una campaña para tratar de blindarlo y evitar su salida.

El proceso de renovación de los jugadores tuvo una pequeña pausa esto debido a que la directiva ha tenido que pasar por una reestructuración y no ha habido un acercamiento bastante confiable para una renovación. En ese sentido Jesús Corona también es otro de los jugadores que siguen en el limbo ya que no hay un arreglo aun.

Leer más: Selección Mexicana Femenil de Mónica Vergara tendrá su primera prueba ante Costa Rica

Pero las cosas no están muy bien, pues Chivas no quiere desembolsar mucho por él ya que tuvo un pasado por el equipo en el que no le fue muy bien pero es un jugador importante, también entre las aspiraciones del mexicano es poder ir a jugar a Europa por lo que en caso de no seguir con Cruz Azul esa sería la primera ventana que querrá buscar.

Chivas para este Guard1anes 2021 no tuvo refuerzos, los únicos jugadores que llegaron al equipo fueron los que terminaron su contrato de préstamo lo que hizo molestar a su afición luego de que en la campaña pasada dieron de baja a 4 personas por indisciplina entre ellos a Javier López uno de los que figuraban a ser de los mejores.

En la actualidad otra de las situaciones que podrían acabar con la posibilidad de contratar a Orbelín es que la económica del cuadro rojiblanco no es la mejor, apenas en la semana anterior apareció, Amaury Vergara para pedir a sus aficionados a comprar su mercancía para poder juntar lo suficiente para fichar jugadores pues la pandemia y el pago de sueldos ha complicado la operación del equipo.

Leer más: Napoli confirma la baja de Hirving Lozano para los 16vos de la Europa League

Por el momento Chivas tiene un compromiso más grande con su afición a quien le deben una título luego de que en la temporada pasada lograron llegar a las semifinales del Guard1anes 2020 en donde quedaron eliminados por el León que a la postro sería el campeón. Para esta campaña los resultados no han sido los esperados y tienen que mejorar en muchos aspectos.

Luego de 6 jornada el Rebaño ocupa el lugar 12 apenas roza la reclasificación, tiene 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Su siguiente partido visitará al Pachuca en el cierre de la jornada 7.