Chivas: Qué alineación le asegura a Víctor Manuel Vucetich avanzar a la Liguilla

Guadalajara.- Este lunes la Liga MX ha confirmado que el Pachuca vs Chivas del repechaje tendrá lugar este domingo 9 de mayo a las 21:15 pm por lo que para Víctor Manuel Vucetich se acerca el momento de la verdad, como equipo grande del futbol tendrá que hacerlo valer pues de lo contrario firmaría un fracaso más al equipo.

Para ello Vucetich debe elegir muy bien al cuadro que le dará el triunfo de forma segura y es que ha quedado comprobado en las últimas semanas que no todos en Chivas están en un buen momento y será muy importante o que salgan concentrados o le cedan el lugar a uno que sí esté mejor, pero eso solo lo sabe el entrenador y lo que ve en día a día.

Aun así Chivas tiene una zona muy marcada que aparentemente tendrá que reforzar y esa es la delantera. José Juan Macías no ha sido el hombre goleador con el que el Rebaño contaba al inicio del torneo, no marca gol desde hace más de un mes y en un partido que será de suma importancia marcar ya que es a un solo juego es posible que Vucetich lo deje en la banca.

Su lugar podría ser ocupado por Ángel Zaldívar o en caso de que sea algo arriesgado, opten por adelantar a Alexis Vega como centro delantero y jugar por las bandas con Uriel Antuna y Jesús Angulo dándole cabida a Cristian Calderón para intentar hacer jugar el medio campo justo como lo hizo ante América la temporada pasada en Liguilla donde Chivas llegó a semifinales.

Otra de la zona que también está en dudas es la defensa, pues no tienen a un jugador confiable como Hiram Mier que se perdió la temporada por lesión, y aunque en los últimos partidos Gilberto Sepúlveda ha sido el hombre importante en esa zona no es totalmente confiable. También podría entrar en su lugar Antonio Briseño si no hay manera de sellar la defensa.

Teniendo en cuenta como juega Pachuca con varios jugadores con alta velocidad en la delantera, la defensa de Chivas podría sufrir los estragos, la contundencia de los Tuzos quedó comprobada en el juego ante San Luis anotando en 5 ocasiones en esta último fecha. Con todos esos datos estaría la alineación más confiable para Víctor Manuel Vucetich para su juego del domingo.

Portería: Antonio Rodríguez

Defensas: Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño

Medios: Jesús Molina, Issác Brizuela, Cristian Calderón, Jesús Angulo y Uriel Antuna

Delanteros: Alexis Vega

Chivas no se enfrentaba a Pachuca en una ronda eliminatoria de la Liga MX desde el Clausura 2006 cuando terminaron empatando a 4 en el marcador global pero que el equipo de Hidalgo logró avanzar para luego proclamarse campeón. Será la primera vez que se miden en una fase de reclasificación. El modo para avanzar solo es para quien gane el partido, goles de visita ni posición en la tabla son validas.