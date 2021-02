Chivas: Revelan fuerte pelea entre José Juan Macías y Antonio Briseño

Guadalajara.- Las Chivas no están teniendo un buen momento en la Liga MX y eso ha hecho que las cosas se tornen cada vez más complicadas dentro del grupo aunque el equipo ha desmentido que haya problemas entre ellos, la realidad sería otra ahora con la revelación de que entre José Juan Macías y Antonio Briseño han tenido un altercado en el vestidor.

De acuerdo a la información del reportero Jesús Hernández quien reveló que al finalizar el partido entre Chivas y FC Juárez de la jornada 4, las cosas en el vestidor se pusieron algo intensas con un supuesto pleito entre el delantero José Juan Macías y el defensor Antonio Briseño quienes se hicieron de palabras cuando analizaban sus errores ante Bravos.

Según cuenta la fuente el capitán Jesús Molina mostraba los errores que cometieron durante los goles y fue interrumpido por el "Pollo" Briseño con gritos pidiendo "poner huevos y sentir la camiseta", algo que no soportó el atacante quien se le puso al frente y el recriminó que "poner huevos" no era hacer festejos por barridas, sino hacer futbol.

"Meter huevos no es barrerte y festejar. Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo. Eso es. No nos digas qué es sentir la camiseta si ni quiera eres de aquí, yo soy de acá, aquí me hice, yo sé qué es sentir estos colores de toda la vida", fueron las palabras de JJ Macías.

Agregan que el resto de futbolistas tuvieron que calmar las cosas antes de que llegaran a un nivel superior. Por ahora ninguno de los involucrados han salido a desmentir o aclarar la situación, esto para evitar que algo del vestidor que debe quedarse ahí llegue a afectar al resto del equipo y menos en uno de los momentos complicados por lo que viven.

La campaña para ambos jugadores no ha sido la mejor, si bien JJ Macías ha estado presente en los últimos goles del equipo en conjunto no funcionan de buena manera, además de que viene saliendo de un contagio de Covid-19, mientras que Antonio Briseño tampoco ha mostrado su gran potencial, siendo banca en gran parte de la campaña, su temperamento ha sido algo que le limita el tiempo en el campo.

La temporada para el Rebaño está siendo de espanto, luego de 4 partidos solo han logrado cosechar 2 puntos, y han perdido dos partidos ante equipos que supuestamente no habrían tenido que suponer peligro, como San Luis y Bravos, incluso con el empate ante el Puebla.

Ahora además de este problema para Chivas también está el caso de su entrenador que se encuentra en la cuerda floja, Víctor Manuel Vucetich que luego de una temporada ha comenzado a sentir la presión de no sacar resultados.