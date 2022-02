Chivas: Ricardo Peláez afirma que es necesario levantar la voz ante las pifias de los silbantes

El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, fue critico ante el tema de el arbitraje que se vivió en el partido de la jornada siete ante la Franja del Puebla y aseguró que no se culpa a ellos de la mala racha que se vive en el equipo, pero es necesario ser más enfáticos en sus pifias.

Toda la polémica se dio debido a una publicación en la cuenta oficial de Chivas del Guadalajara con el tema del arbitraje ante Puebla, a lo que el directivo se deslindo de ese caso al comentar que el no tiene injerencia en esos temas.

"No te puedo hablar de los temas de comunicación porque no manejo las redes sociales, lo único que sí te digo que en los últimos dos años hemos sido muy correctos, de que siempre es por las vías correspondientes, de repente yo creo que hay que subir un poquito más el tono como lo hacen otros equipos, jugadores y a lo mejor esa es la forma. Yo creo que no, creo que lo mejor es lo que hemos hecho", declaró a TUDN.

Para Peláez el tema del arbitraje no debe de ser el pretexto del mal momento que se esta viviendo en el Rebaño Sagrado y sabe que el tema deportivo debe de mejorar de la mano de Marcelo Michel Leaño lo más pronto posible.

"No hemos sido capaces nosotros en lo deportivo, dentro de la cancha, de superar las adversidades, la que se presente, el rival, el clima, la cancha, el arbitraje, lo que sea, siempre tienes que superar estos obstáculos si quieres ser campeón o avanzar, que no suene como pretexto", concluyó.

Chivas debe de cambiar el chip muy rápido, ya que esta semana tendrá doble jornada y tiene en juego seis unidades que les puede servir demasiado para salir de este mal bache que atraviesan.

Este miércoles tienen su primer partido de esta jornada doble contra visitando al Atlético San Luis, en duelo correspondiente de la fecha 8 desde el Estadio Alfonso Lastras, mientras que el fin de semana recibirán a Santos en la cancha del Estadio Akron.