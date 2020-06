Chivas: Ricardo Pelaez da pistas sobres las salidas del club

Jalisco.- Por medio de un video en redes sociales del Guadalajara, el director deportivo 'rojiblanco', Ricardo Palaez, detalló algunas dudas sobre posibles fichajes que rondan a la institución, tales como los rumores de Carlos Salcedo, Alfonso González, Rodolfo Cota y Aldo Rocha del Mazatlán FC.

De igual modo, Paleaz habló sobre la virtual salida de José Juan Macías al futbol Europeo, agregando que hasta el momento no hay ofertas formales que convenzan al club de momento, sin embargo reiteró que el jugador sabe que tiene el apoyo de Amaury Vergara y de todo el cuerpo técnico.

La situación abierta para que, si llega un ofrecimiento de Europa de un buen equipo y él lo sabe, que no dé el paso por darlo, a un equipo donde no pueda trascender. Tiene la palabra del presidente, apoyo del técnico, director deportivo y sus compañeros de cumplir ese sueño. Entonces no ha llegado ese ofrecimiento", aclaró.