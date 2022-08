Chivas: Ricardo Peláez develó que presentó renuncia, pero Amaury Vergara no la aceptó

Guadalajara, Jalisco.- Ricardo Peláez reconoce que su labor en Chivas de Guadalajara no ha sido la mejor y por ende decidió, en su momento, presentar su renuncia al club, sin embargo el dueño de los rojiblancos, Amaury Vergara, optó por rechazar la misma, reveló en entrevista con el club.

"Lo hice en una ocasión (renunciar) y Amaury no me la aceptó. Hoy es el tercer o carto partido que me pierdo en 15 años. No estoy porque me operaron y por algo de coágulos. Renuncié, no me aceptó la renuncia y no voy a estar haciéndolo cada 15 días. Él tomará la decisión cuando sea adecuado cuando me tenga que ir", comentó.

"Hemos sido incosistentes y no estoy nada contento con lo que hemos hecho en Chivas. He quedado a deber, pero le estamos haciendo bien para que los jugadores lleguen al primer equipo o Europa", agregó Ricardo Peláez, quien confesó que se ha sentido frustrado porque los resultados no se dan aún cuando se piensa que se está haciendo un buen trabajo.

"He tenido momentos de frustración, enojo, me he sentido cansado, frustrado. Cuando pensamos que hacemos casi todo, no se refleja en la cancha. Me siento frustrado, enojado, no lo sé, ayúdame con los adjetivos. Pero por otro lado sacó la energía, experiencia y persistencia de luchar por el objetivo", pronunció.

Ya para concluir con la entrevista Ricardo Peláez reafirmó su confianza en el proyecto de Ricardo Cadena pese a que el equipo de Chivas no ha ganado en el torneo Apertura 2022 de Liga MX; aclaró que los únicos que podrían definir su continuidad es Amaury Vergara y su persona.

"Sí y no porque todos estamos en evaluación, pero este torneo está complicado, va a ser un torneo de dos meses y el verano va a ser diciembre futbolísticamente y está todo tan acelerado que la lógica impera. A los jugadores los siento comprometidos por el técnico. Te diría que sí, pero todo puede pasar en el futbol", cerró.

