Chivas: Ricardo Peláez habla del futuro de Víctor Manuel Vucetich en el Rebaño

Guadalajara.- Luego del desastroso arranque de Chivas en este torneo las cosas se han comenzado a mostrar más difíciles como la posibilidad de que Víctor Manuel Vucetich continúe al frente del proyecto. Para eso, Ricardo Peláez habló TUDN donde confirmó al "Rey Midas" como entrenador del Rebaño por un tiempo más.

Se le cuestionó sobre el puesto de Vucetich y de inmediato confirmó que seguirá al frente del equipo, todo lo que se habla fuera del mismo sin que la directiva lo confirme solo es un rumor, ante esa explicación Peláez explica que no es justificable los resultados pero hay que tener paciencia que los buenos llegarán.

"Por supuesto que sí (continuidad de Vucetich), nada cambia en Chivas hasta que salgamos a hacer alguna postura oficial. Trabajaremos con el mismo entusiasmo, con gran concentración y con mayor compromiso con la afición, no ha habido cambio en absoluto", declara Ricardo Peláez.

Ante esas declaraciones el cambio de entrenador no es una opción ya que no existen prospectos que puedan ocupar su lugar. Además agregó que todos los resultados van siendo consecuencia de la desconfianza que les genera no hacer las cosas bien, argumentó que el trabajo y el cambio de mentalidad es lo fundamental para que los jugadores puedan salir del mal momento.

"Falta torneo, tenemos buen plantel y tenemos a uno de los mejores técnicos de México. Un poquito de paciencia, es cierto que somos un equipo grande, pero vamos a conseguir los objetivos".

En las últimas horas, aunque Peláez ha confirmado no que no hay posibilidad de que salga, El Francotirador y Fernando Cevallos, ambos periodistas afirman que no hay nada seguro para el entrenador del Rebaño y que tiene dos partidos para dar resultados de los contrario no llegaría a al mitad del torneo.

Sus siguientes duelos son ante el León y Necaxa en donde deben sacar el mejor resultado posible, en el caso de León aprovechar que en lo que va del torneo es uno de los peores equipos con solo un punto y no haber anotado goles. Y ante Necaxa que tiene por momentos altibajos que podrían aprovechar.

Víctor Manuel Vucetich, llegó en el Guard1anes 2020, justo en una crisis similar de Luis Fernando Tena que ligó 3 partidos sin gol y le dieron las gracias, luego de eso para la fecha 5 llegó el "Rey Midas" y llevó a Chivas a las semifinales del torneo en donde cayó ante León.