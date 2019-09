Chivas acataría cualquier dictamen de la Comisión Disciplinaria

Ciudad de México.- Después de la aparatosa lesión de Giovani Dos Santos el director deportivo de Chivas, Juan Mariano Varela declaró que ya tuvo contacto con la Comisión Disciplinaria y que la investigación se seguirá de oficio y cualquier determinación que emita la Comisión ellos la acatarán.

"Lo que puedo decir es que de acuerdo al reglamento de sanciones la Comisión Disciplinaria ya pueden levantar un oficio sin que el América se queje, eso ha cambiado en los reglamentos y en este caso si deciden seguir de oficio para investigar estos hechos, adelante", explicó.

Además habló de la situación de Alan Cervantes que confirmó que su expulsión fue por insultos al árbitro. "Al igual lo de Alan Cervantes que fue por insultos y eso me tiene muy molesto porque al quedarte con un hombre menos e insultar al árbitro no es lo correcto. Hay un reglamento interno y esto no puede pasar. Me acerqué con Fernando (Guerrero, árbitro del encuentro) para el tema del penal final y me dijo que no hubo una mano sino fue por una falta de (Miguel) Ponce, eso sancionó. Nuestros jugadores no pueden insultar y menos dejarnos con uno menos”, dijo Varela quien informó que habrá un castigo interno para Cervantes".

También comentó que en la situación de Guillermo Ochoa no ha tenido comunicación con Pollo Briseño para platicar pero que no cree que haya algo pues para él Ochoa es una persona educada.

“Hablé con (Víctor) Guevara (Director de Operaciones de la Liga BBVA MX) y van a investigar, no he platicado con ‘Pollo’. Lo que creo es que (Guillermo) Ochoa es un tipo muy educado y no creo que haya hecho eso, hay que analizarla. Eso lo hace la Comisión Disciplinaria”, indicó Varela.