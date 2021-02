Chivas busca aplicar protocolos sanitarios como NFL Y MLB para abrir las puertas de su estadio

Chivas del Guadalajara siguen trabajando a fondo para poder lograr el ingreso de aficionados a sus estadios, es por ello que buscan replicar los procolos sanitarios utilizados por la NFL y MLB el año pasado, así lo dijo en entrevista para ESPN, Pablo Lemus, Presidente Municipal de Zapopan.

El Presidente Municipal, comentó que buscan distribuir a la afición que se dio cita en el encuentro contra América en cuartos de final del torneo pasado, así como las medidas posteriores que la directiva rojiblanca y los encargados de las diferentes entidades gubernamentales tomaron para cerciorarse de la salud de los asistentes.

Chivas y el gobierno estatal tratarán de replicar el protocolo adaptadp por dos de las ligas más fuertes de Estados Unidos, para que los aficionados tapatíos puedan asistir a los juegos de este torneo, el único equipo que hasta el momento ha estado jugando con aficionados, es el Mazatlán FC, el cual recibe la luz verde por parte del gobierno estatal para abrir sus puertas.

Chivas del Guadalajara se medirá en la jornada 11 a las Águilas del América en el estadio Akron, para esa fecha el estado de Jalisco se seguirá permaneciendo el semáforo en amarillo, por lo que hay una posibilidad de que ingrese afición al partido, la venta de alcohol no estará permitida en caso de reabrirse las puerta a los aficionados, así lo dijo el Presidente Municipal.

"No permitimos la venta de bebidas alcohólicas, no estuvieron abiertas las tienditas del estadio. Ahora tendríamos que verificar la posibilidad de abrir algunas otras actividades con todas las medidas sanitarias. Por ejemplo, ya que pueda tener cuando menos la venta de refrescos, de aguas, de algo de comida. No estoy tan seguro de las bebidas alcohólicas porque esto luego motiva que la gente se quite el cubrebocas para que se abracen, para que digamos haya otra convivencia más afectiva y eso es lo que queremos evitar", finalizó Pablo Lemus.

Chivas se alista para recibir en su estadio sin aficionados a los Pumas de la UNAM este domingo en la jornada ocho del torneo Clausura 2021 de la Liga MX.