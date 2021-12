¡Chivas de corazón! Marzhe Ponce de León apoya a su equipo aún con mala temporada

México.- Dicen que en el corazón no se manda y mucho menos cuando se trata de un equipo de futbol y que aunque no se den los resultados y las alegrías no lleguen es muy complicado abandonar los colores y así han sido los últimos años de Marzhe Ponce de León con las Chivas pues aunque ella les demuestre su amor no siempre se lo han retribuido con grandes victorias, pero ella no se rinde y no esconde sus colores.

Por eso en su más reciente muestra de fidelidad Marzhe Ponce de León compartió algunas imágenes haciendo alusión a su pasión por el Rebaño. Solo algunos fueron los afortunados que lo pudieron ver ya que fue a través de sus historias de Instagram en donde lo hizo público, fueron un par de fotos portando con orgullo el color rojo y blanco pero fue el primero el que destacó más.

La primera imagen aparece Marzhe Ponce de León modelando en paños menores tambien de color rojo, la camiseta de los 115 años de Chivas, misma que estrenaron en la temporada pasada en un Clásico Tapatío. Así la modelo dejó claro que aunque no haya nada de su equipo en la Liga MX su cariño y amor es más que fiel a cualquier otra cosa. La segunda imagen elevó un poco las cosas al modelar su ropa por la parte de atrás y donde algunos de sus tatuajes lograron verse.

Así apoya a sus Chivas la bella Marzhe Ponce de León | Foto: Captura

Tambien es cierto que por esa confianza a su equipo se ha llevado grandes burlas y reclamos de sus seguidores de otros equipos que le han intentado convencer de cambiarse se club, pero que eso es algo que ni en sus peores sueños podría hacer. Marzhe Ponce de León tiene una colección basta de camisetas del equipo como tambien un largo catalogo de fotos con todas ellas y que cada una ha llegado a miles de fans.

La michoacana tambien tiene otros gustos que van por atuendos un poco más atrevidos y que la han ayudado a llegar a más corazones que solo los futboleros, pero al final de cuenta todos se unen para admirarla y apoyarla para que siga con esa línea. No es un secreto que Marzhe Ponce de León tiene gusto por complacer a sus seguidores al punto de que tiene historias guardadas para que las usen como fondos de pantalla lo que habla de su gran compromiso de ser siempre en la mujer que les roba sus suspiros.