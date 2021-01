Chivas en serios problemas para el inicio del torneo por dos bajas de jugadores clave

Guadalajara.- Parece que no todo ha sido bueno para las Chivas en este inicio de año y es que se ha comenzado a mencionar que Alexis Vega e Isaac Brizuela no estarían en el partido de debut ante el Puebla es viernes por temas desconocidos, lo que afectaría desde la fecha uno al Rebaño.

A través de de Twitter el periodista Fernando Cevallos reveló que los atacantes de Guadalajara no han estado a la par de sus compañeros, si bien no confirmó si se encuentran lesionados, si dijo que Víctor Manuel Vucetich los ha puesto a entrenar por separado del plantel, además de que en los partidos amistosos no vieron actividad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Alexis Vega y Cone Brizuela son duda para el debut del viernes frente al Puebla en el Guard1anes 2021. Llevan las últimas semanas haciendo trabajo diferenciado y ninguno de los dos tuvo minutos en los partidos de preparación contra Santos y San Luis", informa el periodista.

Ambos jugadores terminaron el torneo de buena forma, aunque tuvieron sus problemas, primero Vega quien tuvo una lesión en el tobillo que al final pudo recuperarse y vio minuto en la Liguilla, mientras que Brizuela solo se perdió la semifinal de ida por haber dado un falso positivo a Covid-19 pero que luego se confirmó que no tuvo nada.

Fuera de eso no hubo un tema de lesión que pudieran haberlo acarreado hasta la pretemporada. Esto ha sido un tema de molestia para los chivahermanos quienes le reclaman al equipo que ahora dos jugadores importantes no podrán estar en el partido de la jornada 1 y que no hay quien los supla pues no hicieron contrataciones para este torneo.

Ambos jugadores están en duda para el juego del viernes | Foto: Jam Media

Chivas solo tuvo bajas como la de José Juan Vázquez, Eduardo López, Dieter Villalpando y Alexis Peña. Los "refuerzos" que llegaron al Rebaño se tratan de futbolistas que culminaron su contrato de préstamo con su anterior equipo y tuvieron que volver, pero hasta el momento solo Josecarlos Van Rankin, Alejandro Mayorga y César Huerta tuvieron la posibilidad de quedarse.

Víctor Manuel Vucetich deberá echar mano de sus jugadores de banca, por la derecha que es donde juega Isaac Brizuela podría quedarse Uriel Antuna y por izquierda que se desempaña Alexis Vega podría entrar Jesús Angulo Para dejar al frente a JJ Macías y posiblemente a otro atacante que podría ser Oribe Peralta.

La Liga MX inicia este viernes 8 de enero, justamente con el partido de Puebla vs Chivas, duelo donde se verá como llega el Rebaño luego de una temporada pasada con varias sorpresas tanto dentro como fuera del campo.