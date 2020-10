Chivas es el sexto equipo más valioso de todo el Continente Americano

Guadalajara.- Premio doble para las Chivas que este sábado se llevaron el Clásico Tapatío y porque se les ha reconocido como uno de los equipos más valiosos del Continente Americano, según Forbes quien analizó una extensa lista y dejó a un total de 50 dentro del prestigiado listado. El Rebaño ocupa el sexto puesto siendo el mejor de toda la Liga MX.

Forbes quien se encargó de evaluar a muchos clubes en toda América consideró que el Rebaño le ha quitado el puesto a Tigres, Rayados y Cruz Azul como las plantillas más valiosas del continente y de la Liga MX. De acuerdo con el análisis el Rebaño ocupa el sexto puesto con un valor de 311.5 millones de dólares una de las cantidades más altas del listado pero aun está por detrás de otros equipos que quizá no son potencias pero su valor en el mercado es alto.

Los primeros puestos son ocupados por Atlanta United de la MLS (1,482.5 mdd), el segundo es Corinthians de Brasil (582.3 mdd), le sigue Palmeiras también de Brasil (524.1 mdd), luego dos equipos más de la MLS como el LAFC y el New England Revolution, (474.1 mmd y 352.7 mdd) respectivamente.

Según la fuente estas valuaciones se dieron a la gran forma en la que el equipo principalmente lo altos mandos encontraron grandes proyectos fuera de México como dentro del país, recordando que el Rebaño es el único equipo que solo en tierras azteca tiene vendidos sus derechos televisivos con Televisa, TV Azteca, Izzi, Claro Sports y lo que generado por Chivas TV, también los contratos que consiguieron para llevar los juegos fuera del país como en Europa y Estados Unidos.

Esto se tomó en cuenta para incluirlos dentro de los mejores de todo el continente. Aunque sea el mejor posicionado hay otros clubes mexicanos que le siguen muy de cerca como los Rayados de Monterrey quien sigue el séptimo lugar con 311 mdd, luego está el América con 200 mdd. Un poco más abajo se encuentran Santos (174.4 mdd), Toluca (113.5 mdd), Tigres (99 mdd), Xolos (98.1 mdd) Cruz Azul (92.4 mdd), Pumas (71.5 mdd) y Grupo Pachuca con los Tuzos y León con 60 mdd y 50.4 mdd respectivamente.

Chivas domina el Clásico Tapatío

Este sábado se dio una edición más del Clásico entre Chivas y Atlas, si bien los rojinegros llegaban una vez más con un historial negativo intentaron hasta donde pudieron para sacar el resultado al Rebaño. Mientras que los pupilos de Vucetich con poco lograron llenarle la canasta al Atlas que de un minuto a otro bajaron la guardia.

Los avisos eran constantes y no se encontraban una clara frente al arco de Camilo Vargas, fue hasta una escapada de Uriel Antuna que la defensiva rojinegra no apretó como debía y dejó rematar al mexicano que de zurda puso el 1-0. Las cosas se complicaron para el Atlas que no encontraban la salida hasta el punto que recibieron la segunda estocada cortesía de JJ Macías.

Chivas festejando el triunfo ante el Atlas en el Clásico | Foto Twitter Chivas

Así se fueron al descanso, para el segundo tiempo los dirigidos por Diego Cocca salieron algo más ofensivos pero solo encontraron el tercero en contra luego del gol de Isaac Brizuela. En la parte final Igacio Jeraldino y Igancio Malcorra descontaron para los rojinegros pera finalizar el 3-2.

Con este resultado el Guadalajara asegura estar dentro de los 12 por lo menos esta jornada y la siguiente a la espera de lo que suceda este domingo y lunes con los juegos pendientes.