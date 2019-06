Chivas fichó a Peralta por ser el mejor delantero de la década

Guadalajara, México.- Tomás Boy, técnico de las Chivas del Guadalajara, defendió este martes la contratación del delantero Oribe Peralta, exjugador del América, su acérrimo rival, por considerar que es el “mejor delantero que ha tenido México en los últimos diez años”.

En conferencia de prensa un día después de que el club diera a conocer el polémico fichaje, el estratega consideró que la llegada del mundialista con México en Brasil 2014 y Rusia 2018 es buena para el equipo, además de que se mantiene la tradición de mantener solo mexicanos.

Oribe Peralta ya habría realizado los exámenes médicos y firmado el contrato con Chivas/Jam Media

“Estoy contento, porque es una adición muy importante, es un jugador con un historial tremendo y es mexicano, el mercado de Chivas es muy corto y no tiene la posibilidad que tienen más equipos”, aseguró Boy en su primera aparición en la pretemporada de Chivas.

Peralta, de 35 años, jugó los últimos cinco años (2014-19) con las Águilas del América con las que se convirtió en un símbolo, llegó a ser capitán y conquistó dos títulos en los Torneos Apertura 2014 y 2018.

Los seguidores de ambos clubes, enconados rivales y protagonistas del Clásico del fútbol mexicano, han expresado su rechazo en redes sociales por este pase que se convirtió en el fichaje “bomba” de este receso previo al Apertura 2019.

Boy dijo no entender la polémica que se ha desatado en torno al fichaje de Peralta pues viene avalado por una larga trayectoria.

“Hay demasiado debate por este asunto, no lo entiendo, estamos agregando un tremendo jugador que ganó la medalla olímpica de oro (Londres 2012), que nos puede ayudar bastante en experiencia y que es un ganador”, expresó.

El técnico rojiblanco desestimó las críticas en torno a la edad de Peralta y aseguró que lo importante es “la capacidad” que tenga el jugador y el historial que ha sumado.

�� "Estoy contento de poder trabajar con puros jugadores mexicanos, es un reto fabuloso y la verdad estoy ilusionado de que lo voy a hacer muy bien”. Tomás Boy. ������



— CHIVAS (@Chivas) 18 de junio de 2019

Supimos que era posible que se creara algún tipo de controversia pero es un jugador muy bueno”, señaló.

Peralta ya había vestido la camiseta del Guadalajara en el 2005 cuando dejó al Monterrey se fue al Santos Laguna y lo hizo como refuerzo en la Copa Libertadores.

Boy aseguró que aunque “está mal visto, puede pasar” que un jugador que fue icono de un equipo se pase al contrario y consideró que Peralta se identifica “más con Santos” que el América.

Tomás Boy durante una conferencia de prensa con Chivas/Jam Media

“Yo no veo a Oribe desde el punto de vista americanista, es más del Santos, cuando llegó al América él dijo que era santista, me voy por el lado de la parte deportiva que es lo que me compete a mí”, recalcó.

Peralta llegó este martes a Guadalajara para presentar los exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato con el club.