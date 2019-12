Chivas gana su segundo juego y Macías anota doblete

Guadalajara.- Las pruebas en Chivas están dando frutos, Oribe Peralta y JJ Macías responden en dos partidos de preparación. La mañana de este lunes, el Rebaño se enfrentó ante Tampico Madero en las instalaciones de Verde Valle en donde sus refuerzos ya comienzan a tener más actividad.

En un partido de 4 tiempos de 30 minutos cada uno, las Chivas les dio actividad a todo su plantel, el primero en anotar fue el equipo visitante, Tampico abría el marcador gracias a Kevin Lara.

El empate llegaría a cargo del veterano Oribe Peralta vía penal a los 53 minutos de partido casi al finalizar el segundo tiempo de 30 minutos. Con esta anotación Peralta reafirma su compromiso con la institución de querer a los grandes lugares y ser un referente en la delantera chiva.

���� Con dos goles de @JJMacias9 y uno más de @OribePeralta, finaliza el segundo encuentro amistoso de pretemporada.



�� Chivas 3-1 Tampico ��#Chivas2020 pic.twitter.com/pU2DkLIU3Q — CHIVAS (@Chivas) December 23, 2019

La tercera parte del partido inició con todo, uno de los refuerzos estelares del conjunto rojiblanco se mostró en su tierra, JJ Macías se fue al ataque y en apenas 11 minutos remató para dejar sin posibilidad al arquero para poner el de la ventaja y por su fuera poco ya para para finalizar el juego una vez más el hijo prodigio se encargó se sellar la victoria con el 3-1.

Con este resultado Chivas firma su segunda victoria extendiendo la buena racha contabilizando los partidos de la Liga MX en donde sus últimos 3 juegos no los perdió.

El único descontento es que Uriel Antuna aun no ha podido debutar con el Rebaño debido a que LA Galaxy no ha liberado al jugador por lo que su participación no se ha podido dar como si lo han hecho sus compañeros.

Ahora Guadalajara se tomara dos días, después de un intenso arranque de pretemporada para regresar el día jueves con sus practicas para el día sábado mantener un amistoso más, ahora ante los Leones Negros de la UdeG.