Chivas no puede pensar en refuerzos si antes no paga las deudas que tiene con otros equipos

Guadalajara.- Por el momento todo es felicidad para las Chivas que sueñan con llegar a su segunda Liguilla consecutiva pero en el fondo saben que hay algo pendiente y que es de carácter urgente de resolver y es que aun tienen varias deudas millonarias con varios equipos de la Liga MX y extranjeros por la compra de futbolistas.

Han pasado ya más de dos temporadas y Chivas aun sigue con deudas a Santos, Necaxa y Manchester City por las compras de Jesús Angulo, Alexis Peña, Cristian Calderón y Uriel Antuna. Todos ellos llegaron en un paquete que a la fecha el Rebaño no ha podido solventar y más cuando se atravesó la pandemia de Covid-19 lo que le ha complicado pagar.

De acuerdo a David Medrano, Chivas no puede pensar en refuerzos para el Apertura 2021 si antes no soluciona sus deudas millonarias con los clubes a quienes les pidió "fiado" los jugadores y con quienes se comprometió a pagar a plazos, pero a ya más de un año es momento que no se ha podido pagar de manera formal por problemas económicos del equipo.

Si bien no se sabe exactamente cuando dinero se debe, Chivas tiene con Necaxa la cuenta más grande por solventar ya que fueron 3 jugadores lo que llegaron al equipo, Jesús Angulo el único jugador que sobresalió desde su llegada, Chicote Calderón no brilló más que en una semifinales y el resto del tiempo ni titular era y Alexis Peña que ya ni siquiera está en el equipo.

En lo que respecta a Santos y Manchester City, el equipo de Chivas tienen un adeudo por Uriel Antuna, en esta negociación el Rebaño habló con el equipo inglés quien fue quien lo vendió pero por tenas de contrato y clausulas Santos Laguna reclama los derechos de formación por lo que alguna parte de su venta la corresponde a los laguneros.

Los refuerzos que aunque no están prohibidos ni mucho menos, no pueden ser la prioridad para Chivas mientras tengan una deuda fuerte. Los estragos ya los sufrieron esta temporada en donde no pudieron hacer ninguna contratación y tuvieron que echar mano de los canteranos que tenían prestados a otros equipos para completar su plantilla.

A esto se le sumó que despidieron a 4 jugadores por indisciplinas, mismos que en su llegada costaron millones pero que por su manera de salir del equipo tuvieron una caída en su valor, curiosamente ahí fue cuando Alexis Peña firmó su salida del equipo por romper las reglas de Chivas lo que al final le llevó a Cruz Azul donde también ha sido borrado por su falta de juego.

Chivas tiene vida en el actual torneo, aun pelean por un lugar en el repechaje y todo está centrado en ello. Buscan un título y tienen todo para lograrlo, de hacerlo podrían olvidar un poco los malos tiempos económicos del equipo y con lo que se gane podrían darle salida a algunas deudas, pero de momento el conjunto del Rebaño no aspira a mucho en cuestión de refuerzos para la siguiente temporada.