"Chivas perdió identidad y valores": Amaury

GUADALAJARA.- Amaury Vergara señaló que a su llegada a la presidencia de las Chivas no encontró mentalidad ganadora, ni valor ni respeto a la institución.

El mandamás rojiblanco participó en una charla virtual junto a líderes deportivos del mundo, a través de Sport Innovation Society.

El reto que he tenido y el más grande en mi corta gestión es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores hacia el interior, no hacia la construcción de la marca y de lo que significa nuestro club, sino hacia el interior encontramos un conflicto de valores, de identidad, de idea, de propósito y de objetivos claros", mencionó Amaury en la conexión virtual SIS Masters: The Last Dance, Cómo Construir & Manejar Equipos Exitosos, relacionada a la exitosa serie de Michael Jordan y la gestión deportiva.