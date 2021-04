Chivas respalda a José Juan Macías luego de ser abucheado en el Preolímpico

Chivas del Guadalajara salió al quite por su delantero José Juan Macías, luego de salir abucheado en su participación en el Preolímpico de la Concacaf que se llevo a cabo en el Estadio Akron, casa del equipo al que pertenece el jugador.

Macías no dejo un gran sabor de boca en los aficionados, por lo que el respetable lo hizo saber abucheandolo en los partidos. Su director técnico en Chivas, Victor Manuel Vucetich, dio la cara y respaldo al jugador tras los hechos.

En entrevista para ESPN, Vucetich comentó que la afición mexicana es exigente con sus futbolistas, son gajes del oficio y que el jugador debe de tomar las cosas con calma y no engancharse.

“La cuestión de los abucheos es normal, pasa en nuestro fútbol. Nuestra gente es exigente, piden el máximo. Hemos respaldado a los seis elementos, con más razón a J.J. que viene dando resultados con nosotros. No tenemos que reclamar nada, sino respaldarlo en lo que viene, lo que importa es lo que viene. Ha hecho su esfuerzo, lo vi corriendo en forma desmedida y se debe reconocer ese valor y la certeza con que tiró el penal, demuestra su carácter y nos toca respaldarlo en su totalidad no hay que considerar cosas que no tienen ningún significado”, reconoció.

José Juan Macías no fue un jugador constante en este Preolímpico en el cual México se coronó campeón el día de ayer tras vencer a Honduras por la vía de los penales. Para Vucetich el lograr el objetivo de ir a Juegos Olímpicos es muy especial y mejor es tener a seis de sus elementos en el equipo campeón.

“Sin duda alguna consideramos que los elementos que participaron en preolímpico fueron fundamentales para la conquista del título, les sirvió mucho ese roce internacional. El nivel no es el que quisiéramos para el desarrollo de nuestros jugadores, pero los seis han estado considerados durante este tiempo por nosotros, han tenido participación y son importantes. No podemos ver a uno o dos, todos han sido fundamentales y consideramos que serán vitales en este cierre”, concluyó.