Chivas se queda con el primer clásico de la eLiga

México.- Una victoria histórica se llevaron las Chivas del Guadalajara al vencer al Club América en el primer clásico de clásicos de la eLiga Mx virtual, en el que Fernando Beltrán goleó 3-1 a Giovani Dos Santos en duelo correspondiente a la jornada 13.

Los comandado por el 'Nene' Beltrán salieron a todo motor y arrollaron a las Águilas desde el inicio del partido, anotando el primer gol al minuto 14' por conducto de Alexis Vega tras una combinación que sorprendió a Gio y a los comentaristas en turno.

Los ataques del 'Chiverio' no cesaron, y al minuto 33' consiguieron el 2-0 gracias a un gol de Oribe Peralta; el veterano anotó a su ex equipo y los festejó de una manera irreverante. La fiesta del “Cepillo” no acabaría ahí, pues al 44' anotaría su doblete en una jugada individual para el 3-0.

Ya en la segunda mitad y con los jugadores mas relajados, Giovani Dos Santos pudo reaccionar con una anotación por conducto de Roger Martínez al minuto 63', sin embargo el marcador ya no se movería mas, y la presentación de la nueva playera americanista acabaría con sabor 'agridulce'.

Domingo de predicar el #Beltranismo ������



Revive la goleada de @FerbBeltran a Giovani Dos Santos en el Clásico Nacional de la #eLigaMx ������ pic.twitter.com/PUDL31ZAIn — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 24, 2020

El triunfo metió al Guadalajara en zona de liguilla (octavo lugar) al alcanzar los 20 puntos, mientras que el América se queda en la sexta posición de la general con 21 unidades, pero con el orgullo herido por perder el primer clásico en la historia de la eLiga Mx.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Matías Almeyda mandó a golpear a Rubens Sambueza por falta sobre Brizuela

Arturo Vidal ya no sería opción para el Inter