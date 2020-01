"Chivas solo me buscó una vez" Chicharito Hernández

Los Ángeles.- Javier Chicharito Hernández en su presentación con el Galaxy reveló que el conjunto de Guadalajara lo buscó solo una vez y fue antes del mundial de Rusia 2018, desde entonces no hubo ninguna platica con el equipo Rojiblanco.

"Para cerrar lo de Chivas, que siempre lo he dicho que es el club de mi vida y de mi corazón, solamente me ha buscado una vez y fue antes del Mundial. Hablé con Almeyda, se hizo el esfuerzo y les dije: 'La verdad me quiero quedar, quiero ir al Mundial'. De ahí en fuera nunca ha habido una posibilidad, ni de cerca, de llegar a Chivas", comentó.

Esta día el mexicano fue anunciado con el equipo angelino por la próximas 3 temporadas, Javier confesó que Almeyda si lo busco pero su destino en ese momento era Europa que en su mente no existía nada más.

En una entrevista a Matias Almeyda el entrenador tambien corroboró lo dicho por Hernández, "Sí, sí lo busqué, pero también respeté que él quería continuar su vida deportiva en Europa en ese momento y bueno, quedó ahí", dijo Matías.

Toda esta situación tomó importancia cuando le hicieron saber que Amaury Vergara dijo que el sueño de su padre Jorge Vergara era que Chicharito volviera al equipo, algo que según de la palabras de su hijo es algo que que tiene en mente y que hará todo lo posible para traerlo en un futuro cercano.